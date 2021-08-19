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Главная Новости ТГУ получил от Минобрнауки 15 миллионов на развитие спорта
Новости

ТГУ получил от Минобрнауки 15 миллионов на развитие спорта

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

ТГУ победил в смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди вузов и получил 15 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры. На эти деньги университет отремонтирует большой баскетбольный зал, закупит спортинвентарь и проведет форум.

Смотр-конкурс, в котором победил ТГУ, проводило Минобрнауки. Победители получили субсидии из бюджета федерации, размер суммы зависел от числа студентов-очников. По условиям, полученные деньги нужно вложить до конца текущего года в ремонт спортивной инфраструктуры, закупку инвентаря и проведение научного мероприятия.

«Мы запланировали ремонт большого баскетбольного игрового зала в нашем спорткомплексе, на эти цели заложено 11,5 млн рублей, — цитирует пресс-служба ТГУ декана факультета физической культуры Виктора Шилько. — Уже найден подрядчик и начинаются работы. Кроме того, принято решение заменить все окна первого этажа на пластиковые, сейчас там стоят стеклоблоки, выпущенные еще в советские времена. С заменой окон внешний вид у спорткомплекса станет более презентабельным».

На закупку спортивного инвентаря ТГУ направил два миллиона рублей. Для исполнения третьего условия конкурса вуз проведет форум с участием представителей Минобрнауки и министерства спорта РФ, специалистов в области физической культуры и студентов сибирских вузов. В ТГУ планируют, что форум пройдет 17-19 ноября и будет включать в себя олимпиаду с теоретической и спортивной частями.

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