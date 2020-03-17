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17 марта,
2020
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ТГУ переводит всех студентов на дистанционную форму обучения

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

С 18 марта ТГУ переводит всех студентов на дистанционную форму обучения. Занятия в таком режиме будут идти до 28 марта (с возможным продлением в зависимости от ситуации). Информация о правилах перехода будет публиковаться на сайте университета, в личных кабинетах студентов и в социальных сетях, сообщает пресс-служба ТГУ.


Лекции и семинары будут вестись с помощью систем Moodle, Google Classroom и на открытых образовательных платформах. Сейчас преподаватели занимаются загрузкой недостающих учебных материалов в систему электронного образовательного контента Moodle ТГУ.


Занятия, которые требуют работы с оборудованием (лабораторные работы и прочее), пока отменены до отдельного распоряжения.

Подчеркнем, что дистанционный формат – не каникулы. Преподаватели будут отслеживать посещаемость занятий и проводить текущую и промежуточную аттестации.


Также в университете отменяются массовые мероприятия, проводятся профилактические меры (санитарная обработка помещений, выборочный контроль температуры тела и другие), прекращается входящая и исходящая академическая мобильность. 

В ТГУ создан call-центр (тел. 785-188), куда можно обратиться с возникающими вопросами.

В вузах Томска режим дистанционного обучения введен с 17 марта. Согласно приказу он продлится до 28 марта. Дистанционно уже обучаются студенты СибГМУ, ТПУ, ТГАСУ, ТУСУРа и ТГПУ. С завтрашнего дня к ним присоединится и ТГУ.

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