ТГУ открывает учащимся бесплатный доступ к математической платформе

Томский госуниверситет и IT-компания ENBISYS открыли всем старшеклассникам и первокурсникам вузов России свободный доступ к совместно разработанной математической образовательной платформе Plario.ru. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Автоматизированная система обеспечивает индивидуальный подход к изучению математики, позволяет самостоятельно отрабатывать проблемные темы и осваивать новый материал. В условиях вынужденного дистанционного обучения Plario.ru поможет студентам «подтянуть» знания, а школьникам – качественно подготовиться к сдаче экзамена по математике», — говорится в сообщении.

Так, каждый школьник или студент первого курса может зайти на платформу, используя свой аккаунт во «ВКонтакте». На начальном этапе система выявляет пробелы в знаниях с помощью диагностического теста, а затем помогает проработать эти проблемы через выстроенную систему микрообучения.





Свободный доступ к Plario.ru школьники и первокурсники будут иметь, как минимум, до мая. Дальнейшее решение парнеры примут, исходя из того, как будет складываться ситуация в стране, в случае необходимости срок пользования может быть продлен.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 марта по 3 апреля нерабочими. В эту неделю не будут учиться студенты, а каникулы томских школьников продляются до 5 апреля.