ТГУ оплатил интернет студентам, учащимся удаленно из общежитий

ТГУ оплатил интернет студентам, учащимся дистанционно из общежитий. Как сообщает пресс-служба вуза, ректор университета Эдуард Галажинский решил сделать это для того, чтобы у учащихся был доступ к внешним образовательным ресурсам.

Как уточнили ТВ2 в пресс-службе ТГУ, сейчас в общежитиях университета проживает 2361 студент. Независимо от выбранного тарифа, они смогут бесплатно пользоваться внешним интернетом до 30 апреля.

Часть образовательных ресурсов находится в сети TSUNet – наш Moodle, Adobe Connect. Эти ресурсы всегда были доступны студентам без ограничений. Все остальные образовательные платформы и инструменты требуют внешнего канала связи, и университет взял на себя эти расходы, чтобы студенты могли учиться в дистанционном формате без затруднений. Теперь, чтобы получить доступ к внешним ресурсам, студентам в апреле не нужно оплачивать интернет, — пояснил глава управления информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ТГУ Ростислав Гавриленко.

В случае проблем с интернетом студенты могут обратиться в Управление информатизации по телефону 529-869 (работает в режиме с 10:00 до 17:00) или по почте admin@mail.tsu.ru.





Добавим, что ТГУ создал биржу поиска подработки для студентов, самоизолировавшихся на время пандемии.





16 марта в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рекомендовал организовать обучение студентов дистанционно, а 17 марта все томские университеты: ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГПУ, ТГАСУ, СибГМУ — перевели студентов на дистанционное обучение. В таком формате студенты будут учиться до 30 апреля включительно.





Кроме того, из-за ситуации с пандемией коронавируса начало приемной кампании в 2020 году могут перенести на более поздний срок. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве. Томские вузы рассматривают возможность проведения вступительных экзаменов онлайн.



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