ТГУ: Ледники Актру могут растаять на фоне глобального потепления

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На ледниках Актру в Горном Алтае ученые ТГУ установили комплекс нового оборудования, который будет автоматически мониторить баланс массы ледников. Полученные данные позволят не только оценить динамику процесса накапливания и потери массы, но и выяснить причины изменений, сообщает пресс-служба ТГУ.

Так, по словам ученых, последние десятилетия на Актру идут активные процессы деградации оледенения. «Малый Актру является самым быстро тающим ледником России. Его состояние сейчас таково, что находиться там опасно и, к сожалению, все исследовательские работы запрещены. Поэтому вместе с нашими партнерами из Института географии РАН было принято решение установить аппаратуру для гляциологического мониторинга на леднике Левый Актру», — рассказывает заведующий лабораторией гляциоклиматологии ГГФ ТГУ Александр Ерофеев.

Фото: Сергей Токарев

В настоящее время Левый Актру – единственный ледник в России за Уралом, данные по которому передаются во Всемирную службу мониторинга ледников (Цюрих). Для этого внизу долины Актру на территории научной базы ТГУ установлена автоматическая метеостанция Davis, непрерывно передающая параметры температуры, скорости ветра, количества дождевых осадков на удаленный сервер приема данных. Такая же метеостанция появилась и на боковой морене Левого Актру у Голубого озера на высоте 2850 метров.

Фото: Сергей Токарев

«В октябре 2019 года мы подсчитывали баланс ледника Левый Актру и он был отрицательным – потеря составила 425 мм водного эквивалента. 2020 год уже бьет рекорды по температуре, по прогнозу многих экспертов, он может стать самым теплым за всю историю наблюдений. В октябре мы снова будем подсчитывать массу Левого Актру. Не исключено, что ее потери будут еще более ощутимыми», — считает Александр Ерофеев. По словам ученого ТГУ, если тенденция будет сохраняться и ледник будет терять массу с такой же скоростью, то ко второй половине XXI века Левый Актру растает полностью. Однако заявлять об этом со стопроцентной уверенностью нельзя – скорость исчезновения ледника может как снижаться, так и нарастать. Это будет зависеть от двух основных параметров: количества осадков в виде снега, за счет которых ледник наращивает свою массу, и температуры воздуха. Наряду с этим существенное значение играет солнечная радиация, данные о которой ученым теперь сообщает автоматическая станция «Ледник».

Для справки: Первые инструментальные наблюдения за ледниками Алтая были начаты Томским университетом более ста лет назад. В середине XX века большая часть работ на ледниках Алтая была выполнена экспедициями ТГУ и связана с именем ученого-гляциолога Михаила Тронова. Ежегодные наблюдения проводились с 1954 года. С 1999 года программа мониторинга ледников Актру стала периодической и была полностью приостановлена в 2012 году. В 2019 году регулярные наблюдения восстановлены учеными ТГУ и ИГРАН.