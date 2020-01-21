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21 января,
2020
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ТГУ к августу запустит собственного мобильного оператора

ТВ2
ТВ2
1 час назад

На базе ТГУ создается первый в России университетский оператор мобильной связи «Юнивермобайл», сообщает пресс-служба вуза.


Университет подписал соглашение с Tele2 в октябре 2019 года. Согласно ему, ТГУ сможет использовать сети компании. Услугами нового оператора смогут пользоваться студенты всех шести вузов Томска в рамках объединения научных и учебных заведений под брендом «Большой университет».


«Мы прорабатываем проект мобильного оператора с условным названием «Юнивермобайл», который бы обеспечивал ряд функций в среде кампуса и «Большого университета» для всех вузов Томска. Мы сейчас создали рабочую группу, рабочую версию дорожной карты, и самый край – не позже 1 августа запустить этот проект. Чтобы у студентов и абитуриентов была возможность вместе с зачеткой получать уже и SIM-карту университетского мобильного оператора», – рассказал советник ректора ТГУ Константин Беляков.


По его словам, SIM-карты вуза будут открывать для студентов доступ к электронным ресурсам университета: библиотекам, расписанию и закрытым информационным ресурсам. Планируется, что в перспективе студенты смогут самостоятельно составлять тарифные планы.


Как сообщает ТАСС, оператор начнет работать 1 августа 2020 года. До этого времени рабочая группа из сотрудников вуза и представителей Tele2 должна оформить лицензии MVNO, закупить и установить все необходимое оборудование. Сумма контракта – коммерческая тайна.

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