ТГУ и ТПУ сохранили свои места в топ-10 рейтинга российских вузов «Интерфакса»

Томский государственный университет и Томский политех сохранили свои места в топ-10 Национального рейтинга российских вузов, опубликованного «Интерфаксом». ТГУ по-прежнему занимает 7 место, набрав 745 баллов. Чуть меньше он набрал в рейтинге исследовательской работы — 679 против 694. ТПУ делит 8 место рейтинга с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС» — учебные заведения набрали по 736 баллов.

Лидером первой десятки обновленного рейтинга остались Московский госуниверситет (МГУ), Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ) и Московский физико-технический институт (МФТИ). Однако на четвертом месте произошли изменения. Занимавшая его раньше Высшая школа экономики (ВШЭ) уступила Новосибирскому национальному исследовательскому государственному университету.

Что касается других томских вузов, то Сибирский государственный медицинский университет поднялся с 56 на 53 место, ТУСУР занял 44 строчку (было 43-45), ТГПУ — 72 (было 62-63), при этом вуз сохранил второе место среди педагогических, уступил только РГПУ им. Герцена. ТГАСУ занимает 94 место (было 93-94).

В рамках проекта НРУ проведена оценка деятельности 341 университета России. В рейтинг включены все статусные университеты страны: 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных, а также 21 университет, участвовавших в Проекте 5–100. Кроме того, оценена деятельность 11 негосударственных университетов.

«Экспертная оценка ключевых направлений деятельности университетов отражает не только современное положение вуза, но и определяет перспективы для его дальнейшего развития. В этом году многие федеральные и региональные университеты повысили свою конкурентоспособность в том числе за счет ускоренной цифровизации образовательных процессов и укрепления компетенций,­ связанных с новыми технологиями и инновационными решениями», – отметил исполнительный директор агентства «Интерфакс» Алексей Горшков.