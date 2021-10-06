ТГУ и ТПУ получат почти миллиард рублей в рамках программы «Приоритет 2030»

Четыре томских университета преодолели очередной этап программы «Приоритет 2030».

ТГУ, ТПУ, ТУСУР, СибГМУ и Томский государственный архитектурно-строительный университет – представили программы развития. Они включают 17 ключевых проектов, в которых университеты намерены использовать потенциал друг друга, а также сотрудничество с научно-исследовательскими институтами и ведущими производственными компаниями.

По итогам первого этапа конкурса ТГАСУ, включенный в список кандидатов для дальнейшего участия в конкурсе «Приоритет 2030», получит на реализацию программы государственную субсидию в размере до 50 миллионов рублей. Остальным университетам – НИ ТГУ, НИ ТПУ, ТУСУРу и СибГМУ – была предоставлена базовая часть гранта в 100 миллионов рублей и предложено участие во втором этапе конкурса, который завершился 5 октября.

НИ ТГУ и НИ ТПУ защитили свои программы по треку исследовательского лидерства. До конца 2022 года каждый из них получит дополнительно к базовой субсидии выплату в размере 994 миллионов рублей. А команды ТУСУРа и СибГМУ стали первыми в треке отраслевого лидерства, победа в котором предполагает субсидию в 426 миллионов рублей (ТУСУРу) и 142 миллиона (СибГМУ).

«Убедительная победа томских университетов говорит о том, что мы верно выбрали стратегию развития томской высшей школы. В ее основе – проект «Большой университет», ставка на опережающую исследовательскую работу, сотрудничество с реальным сектором экономики и наукоемким бизнесом. В Томской области наука и производство идут рука об руку, что еще раз подтвердил главный университетский конкурс страны», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.