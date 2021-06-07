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07 июня,
2021
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ТГУ и компания из Ярославля создают антивирусные лаки и краски

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

ТГУ и компания «Ярославские краски» выиграли федеральную субсидию на создание антивирусных, антигрибковых и антимикробных лакокрасочных материалов. Поверхности, обработанные такими материалами, смогут сами «бороться» с инфекциями. 


ТГУ и компания из Ярославля создают антивирусные лаки и краски

Речь идет о создании биоцидных наночастиц, которые можно вводить в лакокрасочные материалы и использовать для обработки поверхностей в медицинских учреждениях, школах, детских садах и других организациях с большой проходимостью, – цитирует пресс-служба ТГУ проректора по научной и инновационной деятельности Александра Ворожцова. 


Сейчас для этих целей применят серебросодержащие краски. Но разрабатываемые краски с наночастицами, по словам проректора ТГУ, будут дешевле и безопаснее, а процесс дезинфекции станет постоянным.


Выиграв конкурс с проектом антивирусных красок и лаков, ТГУ получил из госбюджета 100 миллионов рублей. Столько же на реализацию проекта добавят из внебюджетных средств вуза.


Помимо ТГУ, конкурс выиграли 33 заявки из разных регионов страны. Федеральные субсидии победителям выдают в рамках нацпроекта «Наука».


Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2

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