ТГУ и «Интерфакс» договорились о разработке новых алгоритмов обработки big data

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Ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский и председатель совета директоров Группы «Интерфакс» Михаил Комиссар подписали соглашение в онлайн-формате в рамках форума университетских городов «Город-университет: цифровые vs реальные сообщества и пространства».



Фото: ТГУ

Соглашение предполагает внедрение IT-систем «Интерфакса» в образовательный процесс и научно-исследовательскую деятельность вуза, а ТГУ планирует заняться созданием новых алгоритмов обработки big data для «Интерфакса» на базе собственного вычислительного кластера.



ТГУ уже успел применить на практике некоторые IT-решения «Интерфакса». Так, в прошлом учебном году студенты и преподаватели Института экономики и менеджмента ТГУ работали с информационно-аналитической системой «СПАРК-Интерфакс», предназначенной для проверки контрагентов, обеспечения экономической безопасности бизнеса и управления кредитными рисками. Студенты использовали «СПАРК» для подготовки выпускных квалификационных работ и при прохождении производственной практики на старших курсах. В текущем семестре эта система стала доступна и для факультета журналистики ТГУ, где студентов уже со второго курса учат работать с этим ресурсом как с источником информации.



Фото: ТГУ

Подписание соглашения расширяет возможности университета в использовании IT-продуктов «Интерфакса». В учебный процесс планируется интегрировать систему анализа медиасреды «СКАН-Интерфакс», а также систему мониторинга и контроля закупок «Маркер-Интерфакс». Кроме того, стороны планируют обсудить возможность реализации проектов в области анализа и синтеза письменной речи на базе лаборатории когнитивных исследований Томского госуниверситета.



– Университетская программа «Интерфакса», участником которой стал ТГУ, направлена на внедрение цифровых систем анализа больших данных. Использование big data в науке, образовании и управлении – это направление, на которое наш университет сделал ставку несколько лет назад и которое активно развивает, – отметил в ходе подписания соглашения ректор ТГУ Эдуард Галажинский. – С этой целью университет создал Центр прикладного анализа больших данных ТГУ. Мы готовы использовать его потенциал и возможности вычислительного кластера ТГУ СКИФ Cyberia для разработки и тестирования новых алгоритмов анализа больших данных.



В свою очередь, глава Группы «Интерфакс» Михаил Комиссар отметил, что особый интерес в рамках сотрудничества с ТГУ как с ведущим академическим центром страны представляют прикладные научные исследования и совместные IT-разработки.



– Внедрение новых алгоритмов, новых подходов к анализу big data, которые были бы востребованы с точки зрения развития наших продуктов, является нашей стратегической задачей в области развития партнерств с университетами. Мы намерены привлекать специалистов, учёных ТГУ к совместной работе, поиску новых, инновационных решений, – подчеркнул Михаил Комиссар.

