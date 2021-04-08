ТГУ хочет узнать мнение томичей по поводу строительства нового студенческого кампуса

Новый студенческий городок будет построен в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе будут спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки.





В Томске разгорелась дискуссия по поводу того, где этот кампус должен располагаться. Ранее стало известно, что обладминистрация заложила в бюджете 600 млн рублей на выкуп у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк участка земли, который был приобретен ею в 2010 году за 24 млн рублей.





Несколько депутатов гордумы высказали сомнение в целесообразности строительства кампуса на левом берегу. Так глава градостроительного комитета Думы города Томска Андрей Петров также призвал представителей областной власти, прежде чем идти искать «точки роста» на другом берегу Томи, поискать перспективы на этом берегу. Авторы паблика во ВКонтакте «Умный транспорт Томска» считают, что идеальным решением по расположению кампуса было бы задействование земель в центре города.



Депутат облдумы, лидер томского отделения партии «Справедливая Россия» Галина Немцева также отметила в своем телеграм-канале, что у нее вызывает большое сомнение необходимость траты 600 млн рублей на покупку участка. «Мы уже зарыли в Левобережную дорогу 1 миллиард. Теперь еще 600. Пока напоминает какое-то поле чудес, куда лиса Алиса и кот Базилио советовали зарыть денежки».



Губернатор Томской области Сергей Жвачкин достаточно резко прокомментировал предложения городских депутатов на областной Думе.





«И самое главное: я убежден, что перспективы развития Томска и Томской области в целом связаны с развитием научно-образовательного комплекса, с университетами и студентами. Так считает подавляющее большинство жителей Томской области. И если группка блогеров считает иначе, нам нужно определиться: либо мы следуем за ней, меняем приоритеты развития и ставим во главу угла популистские дискуссии в телеграм-каналах, либо идем вперед, по тому пути, который выбрала Томская область», – заявил губернатор Сергей Жвачкин, назвав депутатов Думы города Томска блогерами.





Сейчас в обладминистрации надеются до конце апреля чиновники утвердить задание на проектирование кампуса, после чего специалисты перейдут к созданию проекта. Затем будет необходимо пройти экспертизу. Предполагается, что разрешение на строительство будет получено не раньше лета 2022 года.





В обладминистрации говорят, что строительство кампуса на левом берегу Томи позволит достроить левобережную дорогу. Ранее губернатор Сергей Жвачкин говорил, что левая дорога понадобится Томску через сто лет.





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Кампуснём?





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