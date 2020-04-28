ТГУ до конца года объявит конкурс на строительство нового корпуса на месте профилактория

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Томский государственный университет планирует в этом году определить подрядчика на строительство нового корпуса, который будет построен на месте бывшего профилактория вуза.

«Проведена очень большая работа. Разработан проект, который прошел государственную экспертизу. Получено положительное заключение. Ведутся работы по организации конкурсной процедуры по определению подрядчика», — рассказал журналистам проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский.

Томский государственный университет уже подал заявку на разрешение на строительство. Конкурс будет объявлен после того, как вуз получит согласие.

«Надеемся, что в этом году выберем победителя, который уже приступит к работам», — отметил Кулижский.