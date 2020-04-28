ТГУ до конца года объявит конкурс на строительство нового корпуса на месте профилактория

Томский государственный университет планирует в этом году определить подрядчика на строительство нового корпуса, который будет построен на месте бывшего профилактория вуза.
«Проведена очень большая работа. Разработан проект, который прошел государственную экспертизу. Получено положительное заключение. Ведутся работы по организации конкурсной процедуры по определению подрядчика», — рассказал журналистам проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский.
Томский государственный университет уже подал заявку на разрешение на строительство. Конкурс будет объявлен после того, как вуз получит согласие.
«Надеемся, что в этом году выберем победителя, который уже приступит к работам», — отметил Кулижский.
Здание на проспекте Ленина, 49 было построено в 1957 году. В марте 2018 года ТГУ получил разрешение на снос здания, расположенного по проспекту Ленина, 49. Это бывшее общежитие историков и филологов, в котором позже располагались гостиница, профилакторий и факультеты ТГУ. За два года до этого у дома, построенного в 1957 году, обрушился угол.
Объявлялось, что на месте бывшего профилактория и общежития построят новый корпус. Стоимость строительства нового корпуса оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. Общая площадь здания превысит 13 тысяч квадратных метров.
Предполагается, что здание будет квадратным. Планируется, что в новый корпус переедут факультеты журналистики, дизайна, искусства и IT.