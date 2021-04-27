ТГУ будет сотрудничать с Новосибирской консерваторией

Сотрудничество заведений началось тридцать лет назад, но не было никак оформлено, отмечают в ТГУ.

«У каждого вуза за время своей работы накоплен немалый опыт: как в организации учебного процесса, так и в профессиональной, творческой и просветительской деятельности. Наше сотрудничество проверено годами, но настало время для более тесного взаимодействия, поиска и реализации новых совместных проектов», — сказала и.о. ректора консерватории Жанна Лавелина.





Директор Института искусств и культуры ТГУ Дмитрий Галкин в свою очередь отметил, что новосибирская консерватория — единственная за Уралом, а в Томске создается Большой университет, в котором хотят развивать и культурное направление, музыкальное сообщество. «Мы готовы вместе давать новые возможности для старта молодым музыкантам и в плане образования, и в плане творческих индустрий», — сказал он.





Первыми совместными образовательными программами станут три направления: искусство концертного исполнительства (фортепиано), дирижирование академическим хором и симфоническим оркестром, музыкально-театральное искусство (вокал). Партнеры хотят объединить кадровый состав и методику.





По словам Дмитрия Галкина, в дальнейших планах ИИК ТГУ заключить партнерские соглашения с начальным и средним звеном музыкальных учебных заведений города Томска, чтобы выстроить трехступенчатую систему образования.