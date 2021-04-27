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27 апреля,
2021
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ТГУ будет сотрудничать с Новосибирской консерваторией

ТВ2
ТВ2
34 минуты назад

ТГУ и Новосибирская консерватория имени М.И. Глинки подписали договор о сотрудничестве, чтобы развивать общие образовательные программы, сообщила пресс-служба томского вуза.


Сотрудничество заведений началось тридцать лет назад, но не было никак оформлено, отмечают в ТГУ.

ТГУ будет сотрудничать с Новосибирской консерваторией
Фото: пресс-служба ТГУ

«У каждого вуза за время своей работы накоплен немалый опыт: как в организации учебного процесса, так и в профессиональной, творческой и просветительской деятельности. Наше сотрудничество проверено годами, но настало время для более тесного взаимодействия, поиска и реализации новых совместных проектов», — сказала и.о. ректора консерватории Жанна Лавелина.


Директор Института искусств и культуры ТГУ Дмитрий Галкин в свою очередь отметил, что новосибирская консерватория — единственная за Уралом, а в Томске создается Большой университет, в котором хотят развивать и культурное направление, музыкальное сообщество. «Мы готовы вместе давать новые возможности для старта молодым музыкантам и в плане образования, и в плане творческих индустрий», — сказал он.


Первыми совместными образовательными программами станут три направления: искусство концертного исполнительства (фортепиано), дирижирование академическим хором и симфоническим оркестром, музыкально-театральное искусство (вокал). Партнеры хотят объединить кадровый состав и методику.


По словам Дмитрия Галкина,  в дальнейших планах ИИК ТГУ заключить партнерские соглашения с начальным и средним звеном музыкальных учебных заведений города Томска, чтобы выстроить трехступенчатую систему образования.

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