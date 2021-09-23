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ТГУ будет исследовать киберспорт и создавать обучающие игры

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Томский государственный университет займется исследованием влияния компьютерных игр и киберспорта на человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ректора вуза Эдуарда Галажинского.

«В мире были разные публикации на эту тему. Одни говорят о том, что киберспорт ведет к аддикции, уходу от реальности. Теперь появилось много восторженных данных о том, что это развивает внимание, мышление, скорость реакции. Например, если человек играет в день 40 минут, это развивает его способность держать большее количество информации, расширяет объем внимания. Данные очень разрозненные, поэтому мы хотим выделить свою позицию», — сказал Эдуард Галажинский.

Он отметил, что исследование также затронет изучение киберспорта как дисциплины. Кроме того, ТГУ намерен заняться созданием новых игр с обучающими элементами, похожих на популярные киберспортивные дисциплины.

«Традиционно игры для людей - это интерес пострелять в виртуальном мире, но эти традиционные факторы можно задействовать по-другому. Мы собрали университеты и договорились, что будем совместно создавать такую инфраструктуру. У нас есть федеральный партнер - сеть киберарен Colizeum» — отмечает ректор.

Галажинский также добавил, что вуз ведет переговоры с игровыми разработчиками. Ожидается, что соглашение между всеми сторонами будет заключено по итогам форума U-novus.

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