Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. ТГУ будет готовить химиков для компаний «Солагифт» и «Органика»
Новости

ТГУ будет готовить химиков для компаний «Солагифт» и «Органика»

ТВ2 ТВ2

В Томском государственном университете откроют базовую кафедру совместно с Томским НИМЦ РАН и компаниями ООО «Солагифт» и АО «Органика», сообщает пресс-служба вуза. В интересах партнёров на химическом факультете ТГУ будут разработаны и запущены программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для подготовки специалистов в области биотехнологий, медицинской и фармацевтической химии. За счёт коллаборации с университетом компании-партнёры будут получать высококвалифицированные кадры, а ТГУ расширит возможности для развития стратегического проекта «Инженерная биология 2.0.», реализуемого в рамках программы «Приоритет 2030».

Автор:  ТГУ

Соглашение о создании базовой кафедры подписали ректор ТГУ Эдуард Галажинский, директор ТНИМЦ Вадим Степанов, руководители компаний-промпартнеров – Владимир Ковалев (ООО «Солагифт») и Андрей Лянгус (АО «Органика»). Зарубежными научными партнерами кафедры выступают Гейдельбергский университет и Вестфальский университет имени Вильгельма (Германия).

«Солагифт» - российско-австралийская компания, дочернее предприятие холдинга Prenolica Limited (г. Мельбурн), созданная для производства натуральных субстанций и продуктов из хвои с широким спектром действия. «Органика» – одно из ведущих предприятий по производству субстанций и готовых лекарственных средств в Сибири и на Дальнем Востоке. Производство компании «Солагифт» находится в Томске, а «Органики» в Новокузнецке.

Уникальность ситуации заключается в том, отмечает пресс-служба ТГУ, что базовые кафедры обычно создаются для одного партнёра, но в данном случае новое подразделение ТГУ будет решать задачи сразу для трёх организаций, представляющих промышленный сектор и Российскую академию наук.

Выпускники базовой кафедры получат профессиональные компетенции, которые позволят им проводить меж- и мультидисциплинарные исследования, нацеленные на поиск новых подходов для лечения тяжёлых патологий, заниматься разработкой новых синтетических и натуральных субстанций для разных областей – от медицины до сельского хозяйства.

Научная инфраструктура и материально-техническая база лабораторий-партнеров «Солагифт», «Органика» и Томского НИМЦ будут предоставлены для проведения учебного процесса и совместных научных исследований, организации практик студентов, магистрантов и аспирантов ХФ. За счёт стажировок на базе партнёров выпускники ТГУ приобретут навыки работы на оборудовании новых технологических линий, что исключит необходимость доучивания молодых специалистов после приёма на работу.

– Важная задача для университета – перенастроить наши процессы под потребности высокотехнологичной индустрии, имеющей хороший экспортный потенциал, – подчеркнул ректор ТГУ Эдуард Галажинский. – Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес наших партнёров развивался в международном масштабе. У ТГУ тоже есть выходы на зарубежные рынки, поэтому мы можем продвигаться вместе. Университет сейчас активно вкладывается с биоинжиниринг, направление поддержано программой «Приоритет 2030», и это открывает дополнительные возможности для создания новых продуктов в тех областях, развитием которых занимаются партнёры новой кафедры.
Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.