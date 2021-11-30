ТГУ будет готовить химиков для компаний «Солагифт» и «Органика»

В Томском государственном университете откроют базовую кафедру совместно с Томским НИМЦ РАН и компаниями ООО «Солагифт» и АО «Органика», сообщает пресс-служба вуза. В интересах партнёров на химическом факультете ТГУ будут разработаны и запущены программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для подготовки специалистов в области биотехнологий, медицинской и фармацевтической химии. За счёт коллаборации с университетом компании-партнёры будут получать высококвалифицированные кадры, а ТГУ расширит возможности для развития стратегического проекта «Инженерная биология 2.0.», реализуемого в рамках программы «Приоритет 2030».

«Солагифт» - российско-австралийская компания, дочернее предприятие холдинга Prenolica Limited (г. Мельбурн), созданная для производства натуральных субстанций и продуктов из хвои с широким спектром действия. «Органика» – одно из ведущих предприятий по производству субстанций и готовых лекарственных средств в Сибири и на Дальнем Востоке. Производство компании «Солагифт» находится в Томске, а «Органики» в Новокузнецке.

Уникальность ситуации заключается в том, отмечает пресс-служба ТГУ, что базовые кафедры обычно создаются для одного партнёра, но в данном случае новое подразделение ТГУ будет решать задачи сразу для трёх организаций, представляющих промышленный сектор и Российскую академию наук.

Выпускники базовой кафедры получат профессиональные компетенции, которые позволят им проводить меж- и мультидисциплинарные исследования, нацеленные на поиск новых подходов для лечения тяжёлых патологий, заниматься разработкой новых синтетических и натуральных субстанций для разных областей – от медицины до сельского хозяйства.