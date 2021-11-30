ТГУ будет готовить химиков для компаний «Солагифт» и «Органика»

В Томском государственном университете откроют базовую кафедру совместно с Томским НИМЦ РАН и компаниями ООО «Солагифт» и АО «Органика», сообщает пресс-служба вуза. В интересах партнёров на химическом факультете ТГУ будут разработаны и запущены программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для подготовки специалистов в области биотехнологий, медицинской и фармацевтической химии. За счёт коллаборации с университетом компании-партнёры будут получать высококвалифицированные кадры, а ТГУ расширит возможности для развития стратегического проекта «Инженерная биология 2.0.», реализуемого в рамках программы «Приоритет 2030».
Соглашение о создании базовой кафедры подписали ректор ТГУ Эдуард Галажинский, директор ТНИМЦ Вадим Степанов, руководители компаний-промпартнеров – Владимир Ковалев (ООО «Солагифт») и Андрей Лянгус (АО «Органика»). Зарубежными научными партнерами кафедры выступают Гейдельбергский университет и Вестфальский университет имени Вильгельма (Германия).
«Солагифт» - российско-австралийская компания, дочернее предприятие холдинга Prenolica Limited (г. Мельбурн), созданная для производства натуральных субстанций и продуктов из хвои с широким спектром действия. «Органика» – одно из ведущих предприятий по производству субстанций и готовых лекарственных средств в Сибири и на Дальнем Востоке. Производство компании «Солагифт» находится в Томске, а «Органики» в Новокузнецке.
Уникальность ситуации заключается в том, отмечает пресс-служба ТГУ, что базовые кафедры обычно создаются для одного партнёра, но в данном случае новое подразделение ТГУ будет решать задачи сразу для трёх организаций, представляющих промышленный сектор и Российскую академию наук.
Выпускники базовой кафедры получат профессиональные компетенции, которые позволят им проводить меж- и мультидисциплинарные исследования, нацеленные на поиск новых подходов для лечения тяжёлых патологий, заниматься разработкой новых синтетических и натуральных субстанций для разных областей – от медицины до сельского хозяйства.
Научная инфраструктура и материально-техническая база лабораторий-партнеров «Солагифт», «Органика» и Томского НИМЦ будут предоставлены для проведения учебного процесса и совместных научных исследований, организации практик студентов, магистрантов и аспирантов ХФ. За счёт стажировок на базе партнёров выпускники ТГУ приобретут навыки работы на оборудовании новых технологических линий, что исключит необходимость доучивания молодых специалистов после приёма на работу.
– Важная задача для университета – перенастроить наши процессы под потребности высокотехнологичной индустрии, имеющей хороший экспортный потенциал, – подчеркнул ректор ТГУ Эдуард Галажинский. – Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес наших партнёров развивался в международном масштабе. У ТГУ тоже есть выходы на зарубежные рынки, поэтому мы можем продвигаться вместе. Университет сейчас активно вкладывается с биоинжиниринг, направление поддержано программой «Приоритет 2030», и это открывает дополнительные возможности для создания новых продуктов в тех областях, развитием которых занимаются партнёры новой кафедры.