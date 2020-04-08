ТГПУ открыл Центр учебной помощи для школьников Томской области

В ТГПУ заработал Центр учебной помощи для школьников Томска и Томской области, сообщает пресс-служба вуза. Преподаватели и студенты университета будут проводить онлайн-консультации и помогать разбираться со школьной программой.

В ситуации соблюдения режима самоизоляции школы перешли на дистанционную форму обучения, которая непривычна для многих детей и родителей. Ежедневно возникает ряд вопросов, касающихся выполнения заданий и освоения новых тем, — говорится в сообщении. — В вузе был создан и начал свою работу Центр учебной помощи, деятельность которого направлена на организацию оперативной поддержки обучающихся и их родителей в условиях дистанционного обучения.

Старшекурсники и преподаватели ТГПУ будут помогать обратившимся в Центр осваивать школьный материал и решать задачи. В университете надеются, что это поможет учащимся полноценно освоить школьную программу, особенно сложные темы.





Обратиться в Центр учебной помощи за консультацией можно будет по будням через специальную платформу— help.tspu.ru. Сотрудники Центра готовы оказать помощь по всем дисциплинам начальной школы, в основной школе — по математике, физике, информатике, русскому языку, литературе, химии, географии и биологии.





Онлайн-обучение возобновилось в Томской области с 6 апреля. Для большинства томских школ, в отличие от университетов, это новый опыт. Замначальника управления дополнительного образования Института инноватики ТУСУРа Олеся Бабанская советует, как эффективно выстроить процесс подготовки учеников в таком формате.



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