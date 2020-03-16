ТГПУ и ТУСУР переходят на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса

ТГПУ и ТУСУР переходит на дистанционную форму обучения из-за угрозы коронавируса. В ТГУ заявили, что готовы учить студентов дистанционно в случае необходимости, а Политех тестирует технологии для обучения удаленно и планирует перейти на него в течение суток.

Руководство вуза с 16 по 30 марта переведет студентов на дистанционное обучение, следуя рекомендации, поступившей из Министерства науки и высшего образования РФ, — сообщает пресс-служба Томского педагогического университета. — Ранее на образовательный онлайн-режим уже были переведены студенты ТГПУ из Китая, которые уезжали на родину во время каникул.

Перевести студентов на домашнее обучение планируют ТУСУР и Политех. В ТПУ, как передает пресс-служба вуза, тестируют систему электронного обучения и переведут на него студентов в течение суток. В ТУСУРе 16 марта создана рабочая группа и составлен план мероприятий по предотвращению распространения коронавируса. В числе предусмотренных мер — переход на домашнее обучение в ближайшие дни.





В Томском государственном университете удаленно учится 81 студент из КНР. Руководство вуза отмечает, что при необходимости ТГУ готов перейти на дистанционное обучение «без потери качества образования».





В СибГМУ и ТГАСУ пообещали прокомментировать готовность к переходу на дистанционное обучение позже.





Напомним, Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать студентам возможность удаленной учебы с 16 марта. Соответствующий приказ подписал министр Валерий Фальков.



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