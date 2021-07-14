ТГАСУ проведет капитальный ремонт двух общежитий

Второе и третье общежитие ТГАСУ ждет капитальный ремонт. Министерство науки и высшего образования выделило вузу субсидию на проведение работ.

Субсидия в размере 21 млн рублей будет направлена на проведение капитального ремонта кровель. В этих же общежитиях планируется замена 426 окон (188 – пл. Ленина, 238 – ул. Партизанская).

Капитальный ремонт в корпусах стартует осенью. Также министерство выделило субсидию в размере 44 млн рублей на замену окон и капитальный ремонт мест общего пользования в первом и втором учебных корпусах. Второй корпус ожидает и капитальный ремонт системы отопления.

«Подобная поддержка со стороны министерства – серьезный шаг, к которому мы пришли благодаря отлаженной работе всего ректората, – отметил проректор по административно-хозяйственному управлению ТГАСУ Артем Рышков. – Объекты, выбранные для ремонта, определены, исходя из нужд университета. Проекты разработаны силами специалистов университета».

Работы должны быть завершены до декабря 2021 года.