ТГАСУ приступил к техническому этапу рекультивации полигона в Новомихайловке

Стартовал технический этап рекультивации полигона в Новомихайловке. Подрядчиком по выполнению комплекса работ выступает Томский государственный архитектурно-строительный университет. Объем финансирования мероприятий до 2029 года составит 447,3 млн рублей, из них 357,8 млн рублей — средства федерального бюджета, 89,5 млн рублей — областного и местного бюджетов.

«Техническая часть преобразования полигона ТБО предполагает остановку вредного воздействия на окружающую среду за счет вывода свалочного газа и изоляции сточных вод от отходов. Также на объекте будет установлен «противофильтрационный экран», чтобы предотвратить фильтрацию в грунтовые воды. Структура тела полигона будет многослойной, изолирующей вредные испарения, — сообщил и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Максим Кривов. — К 2028 году ценность нарушенных земель здесь будет полностью восстановлена. На объекте планируется создать зеленую рекреационную зону».





Комплекс работ по восстановлению нарушенных земель на объекте пройдет в два этапа. Технический этап рассчитан на четыре года, в течение которых на объекте демонтируют старые здания и сооружения, срежут кустарник, произведут монтаж дегазаторов, оборудования для сбора фильтрата. Затем стартует биологический этап работ, включающий агротехнические и фитомелиоративные мероприятия для оздоровления нарушенных земель, включая посев трав.





Полигон в Новомихайловке площадью 54 гектара эксплуатировался с 1964 года. К моменту закрытия (в 2010 году) количество накопленных на нем отходов превысило 34 млн кубометров.