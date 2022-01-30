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Территорию бывшего военного госпиталя хотят в апреле выставить на торги

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Территорию бывшего военного госпиталя в Томске выставят на торги в апреле с начальной ценой 50,7 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт «ДОМ.РФ».

Автор:  из проектной документации ДОМ.РФ
Автор:  из проектной документации ДОМ.РФ

«Земельный участок предназначен для многоквартирной жилой застройки и находится в развитом районе Томска. Ближайшее окружение представлено жилыми домами, гаражами», — говорится в описании к лоту.

Согласно документам, общая площадь территории бывшего военного госпиталя составляет 3,07 тыс. га. Застройщик должен за свой счет снести 14 зданий и строений, а на их месте должен появиться жилой комплекс общей площадью до 62,4 тыс. кв.м.

Срок реализации проекта — шесть лет с даты подписания акта приема-передачи земельного участка. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 марта, сам аукцион состоится 1 апреля 2022 года.

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