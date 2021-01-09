Термометки для замороженных продуктов создали в Томске, но производить будут в Новосибирске
Промышленное производство разработанных в Томске термометок для мониторинга качества замороженных продуктов, которые стоят в 20 раз дешевле зарубежных аналогов, планируется запустить в начале 2021 года в Новосибирске. Ежегодно завод будет изготавливать до 20 млн таких меток.
Компания «Криотех», учрежденная венчурным фондом ТГУ, разработала и запатентовала в 2020 году технологию производства самоактивирующихся термометок. Разработка началась после обращения компании X5 Retail Group в 2018 году, которой нужно было повысить качество замороженной рыбы в торговых сетях.
«Когда мы об этом (о завершении разработки) сказали, мы быстро нашли инвесторов, которые в этот проект вложились. Сами проверили рынок, подготовили технологию серийного производства термометок. Мы начинаем серийное производства в 2021 году — по 20 млн штук в год. Производство будет в Новосибирске, ориентировочно инвестиции в проект оцениваются на сумму около 150 млн рублей», — прокомментировал ТАСС директор Инжинирингового химико-технологического центра Томского государственного университета (ТГУ) Алексей Князев.
Он добавил, что выпускаться термометки будут под брендом компании-разработчика «Криотех», однако инвестор, который пожелал остаться неизвестным, выкупил компанию. «По сути, «Криотех» остается, собственник меняется», — отметил Князев.
Первая пробная партия уже отправлена будущим заказчикам в объеме 100 тыс. штук. Томскими термометками заинтересовались производители замороженной рыбы, пельменей и крабовых палочек, а также производители тортов.
Термометки под названием Z-CRIO — индикаторы, которые наклеиваются на групповую или индивидуальную упаковку товара, например, на замороженную рыбу. «Замороженная рыба от камеры заморозки до прилавка должна находиться при температуре не выше минус 18⁰C. При повышении температуры рыба начинает портиться. При минус 16⁰C рыба полностью перестанет быть пригодной для употребления за 24 часа, а при минус 10⁰C — за четыре часа», — рассказали представители «Криотеха».
Пластиковые метки необратимо меняют цвет при увеличении температуры, начиная с минус 18⁰C. При этом авторы разработали два типа индикаторов: первый активируется вручную, а второй активируется автоматически при замораживании метки. При необходимости можно изменить стартовую температуру, если заказчику нужно отслеживать условия хранения для других категорий продуктов.
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