Термометки для замороженных продуктов создали в Томске, но производить будут в Новосибирске

Промышленное производство разработанных в Томске термометок для мониторинга качества замороженных продуктов, которые стоят в 20 раз дешевле зарубежных аналогов, планируется запустить в начале 2021 года в Новосибирске. Ежегодно завод будет изготавливать до 20 млн таких меток.





Компания «Криотех», учрежденная венчурным фондом ТГУ, разработала и запатентовала в 2020 году технологию производства самоактивирующихся термометок. Разработка началась после обращения компании X5 Retail Group в 2018 году, которой нужно было повысить качество замороженной рыбы в торговых сетях.





«Когда мы об этом (о завершении разработки) сказали, мы быстро нашли инвесторов, которые в этот проект вложились. Сами проверили рынок, подготовили технологию серийного производства термометок. Мы начинаем серийное производства в 2021 году — по 20 млн штук в год. Производство будет в Новосибирске, ориентировочно инвестиции в проект оцениваются на сумму около 150 млн рублей», — прокомментировал ТАСС директор Инжинирингового химико-технологического центра Томского государственного университета (ТГУ) Алексей Князев.





Он добавил, что выпускаться термометки будут под брендом компании-разработчика «Криотех», однако инвестор, который пожелал остаться неизвестным, выкупил компанию. «По сути, «Криотех» остается, собственник меняется», — отметил Князев.





Первая пробная партия уже отправлена будущим заказчикам в объеме 100 тыс. штук. Томскими термометками заинтересовались производители замороженной рыбы, пельменей и крабовых палочек, а также производители тортов.





Термометки под названием Z-CRIO — индикаторы, которые наклеиваются на групповую или индивидуальную упаковку товара, например, на замороженную рыбу. «Замороженная рыба от камеры заморозки до прилавка должна находиться при температуре не выше минус 18⁰C. При повышении температуры рыба начинает портиться. При минус 16⁰C рыба полностью перестанет быть пригодной для употребления за 24 часа, а при минус 10⁰C — за четыре часа», — рассказали представители «Криотеха».





Пластиковые метки необратимо меняют цвет при увеличении температуры, начиная с минус 18⁰C. При этом авторы разработали два типа индикаторов: первый активируется вручную, а второй активируется автоматически при замораживании метки. При необходимости можно изменить стартовую температуру, если заказчику нужно отслеживать условия хранения для других категорий продуктов.