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05 марта,
2020
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Терминал с двумя телетрапами: утвержден проект нового аэропортового комплекса «Богашево»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Губернатор области Сергей Жвачкин утвердил проект нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Богашево» и планы его строительства.

Терминал с двумя телетрапами: утвержден проект нового аэропортового комплекса «Богашево»
Фото: администрация Томской области

Инвестор должен построить новый терминал с двумя телетрапами, который отвечает всем европейским стандартам. Срок проектирования — 2020 год, сроки строительства — 2020‑2021 годы. Генеральным проектировщиком выступает ООО «Ассаманн Бератен + Планен» совместно с АО «ПИиНИИ Ленаэропроект».


Концепцию нового терминала разработало архитектурное бюро ASADOV, которое является одним из ведущих в стране и имеет многолетний опыт проектирования. Среди его проектов  – аэропорт имени Гагарина в Саратове, центральная площадь в Якутске, объекты в Москве, Казани, Калининграде.

Терминал с двумя телетрапами: утвержден проект нового аэропортового комплекса «Богашево»
Фото: администрация Томской области

Также реализуется проект «Реконструкция аэропортового комплекса «Богашево». Этот проект предусматривает оснащение взлетно-посадочной полосы новым искусственным покрытием, водосточно-дренажной системой, строительство  поисково-спасательной станции, периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны, а также других сооружений. Работы выполняет ЗАО «СУ ТДСК», они должны быть закончены к 2022 году.


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