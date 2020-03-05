Терминал с двумя телетрапами: утвержден проект нового аэропортового комплекса «Богашево»
Губернатор области Сергей Жвачкин утвердил проект нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Богашево» и планы его строительства.
Инвестор должен построить новый терминал с двумя телетрапами, который отвечает всем европейским стандартам. Срок проектирования — 2020 год, сроки строительства — 2020‑2021 годы. Генеральным проектировщиком выступает ООО «Ассаманн Бератен + Планен» совместно с АО «ПИиНИИ Ленаэропроект».
Концепцию нового терминала разработало архитектурное бюро ASADOV, которое является одним из ведущих в стране и имеет многолетний опыт проектирования. Среди его проектов – аэропорт имени Гагарина в Саратове, центральная площадь в Якутске, объекты в Москве, Казани, Калининграде.
Также реализуется проект «Реконструкция аэропортового комплекса «Богашево». Этот проект предусматривает оснащение взлетно-посадочной полосы новым искусственным покрытием, водосточно-дренажной системой, строительство поисково-спасательной станции, периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны, а также других сооружений. Работы выполняет ЗАО «СУ ТДСК», они должны быть закончены к 2022 году.
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