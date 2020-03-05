Терминал с двумя телетрапами: утвержден проект нового аэропортового комплекса «Богашево»

Губернатор области Сергей Жвачкин утвердил проект нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Богашево» и планы его строительства.

Инвестор должен построить новый терминал с двумя телетрапами, который отвечает всем европейским стандартам. Срок проектирования — 2020 год, сроки строительства — 2020‑2021 годы. Генеральным проектировщиком выступает ООО «Ассаманн Бератен + Планен» совместно с АО «ПИиНИИ Ленаэропроект».





Концепцию нового терминала разработало архитектурное бюро ASADOV, которое является одним из ведущих в стране и имеет многолетний опыт проектирования. Среди его проектов – аэропорт имени Гагарина в Саратове, центральная площадь в Якутске, объекты в Москве, Казани, Калининграде.