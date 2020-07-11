Темпы заболеваемости коронавирусом в Томской области в два раза выше, чем в России

За неделю число жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», в Томской области возросло на 18%. Регион продолжает занимать пятое место в СФО по темпам прироста, сообщает Информационный центр мониторинга ситуации с коронавирусом (ИЦК). В Сибири индекс прироста заболевших понизился до 16%. В России этот показатель составляет 7%.

Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось в 1,2 раза на 6 974 человека. Самый низкий прирост заболеваемости зафиксирован в Красноярском крае и Республике Тыва. В этих регионах количество инфицированных за неделю увеличилось на 10% в каждом.

На первом месте по проценту прироста заболевших в СФО — Республика Алтай. Здесь показатель составляет — 28%, далее идет Алтайский край (27%) и Кузбасс (26%).

При этом на этой неделе Красноярский край преодолел порог в 10 тысяч заболевших. На этот регион приходится 20% от выявленных случаев COVID-19 в Сибири. Порог в 9 000 выявленных случаев на неделе преодолела Иркутская область, в 7 000 – Новосибирская область, в 5 000 – Алтайский край и Республика Тыва, в 4 000 – Омская область, в 2000 – Кемеровская область и Республика Хакасия.

По данным на 10 июля в России выявлено 713 936 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки подтверждено 6 635 новых случаев в 85 регионах страны. 25,2% новых случаев протекают без клинических проявлений. В Сибирском федеральном округе за весь коронавирус диагностировали у 50 467 человек. Это 7 % от общего числа по России.

Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 6 569 человек за неделю. В Красноярском крае, Новосибирской области, Республиках Тыва и Хакасия количество выздоровевших пациентов за неделю превысило количество выявленных заболевших.

Показатель летальности от коронавируса в России составляет 1,54%. В двух регионах Сибирского федерального округа этот показатель выше — в Красноярском крае и Новосибирской области – 2,07% и 1,89% соответственно.



Всего за неделю в Сибири от ковид-19 умерли 168 человек, 66 из них в Красноярском крае, по 28 в Новосибирской области и в Республике Тыва.





С начала пандемии число заболевших COVID-19 в Томской области е составляет 2846 человек. Из них уже выздоровели 1613 человек. Скончались, по официальным данным, 22 человека.





Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции до 1 августа.









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