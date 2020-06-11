Темпы роста числа заболевших COVID-19 в Томской области выше, чем среднем в России

В Томской области индекс ежедневного прироста случаев COVID-19 за две недели — выше, чем по России и СФО, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).





В ИЦК проанализировали данные роста больных с 27 мая по 10 июня. Специалисты выделили три ключевых точки сравнения с промежутком в неделю: 27 мая, 3 июня и 10 июня.



В Томской области по данным на 27 мая ежедневный прирост случаев инфицирования коронавирусом составлял 5,5%. Через неделю, 3 июня, этот показатель снизился до 3,5%), а 10 июня, то есть еще через неделю — повысился до 4,7%.



В Сибири же показатели заболеваемости пошли на спад. Там с 27 мая по 10 июня цифры менялись таким образом (диапазон дат аналогичный): 4,4% — 3,7% — 3,8%.



По России картина также куда более благополучная. Прирост с начала посчитанного периода в РФ составил: 2,3% — 2,0% — 1,7%



В общем рейтинге регионов Сибирского федерального округа Томская область 10 июня находится на четвертом месте по показателю ежедневного прироста. «Антилидером» рейтинга, с самым высоким индексом прироста сейчас является Республика Алтай — 7,4%