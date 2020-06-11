Темпы роста числа заболевших COVID-19 в Томской области выше, чем среднем в России

В Томской области индекс ежедневного прироста случаев COVID-19 за две недели — выше, чем по России и СФО, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
В ИЦК проанализировали данные роста больных с 27 мая по 10 июня. Специалисты выделили три ключевых точки сравнения с промежутком в неделю: 27 мая, 3 июня и 10 июня.
В Томской области по данным на 27 мая ежедневный прирост случаев инфицирования коронавирусом составлял 5,5%. Через неделю, 3 июня, этот показатель снизился до 3,5%), а 10 июня, то есть еще через неделю — повысился до 4,7%.
В Сибири же показатели заболеваемости пошли на спад. Там с 27 мая по 10 июня цифры менялись таким образом (диапазон дат аналогичный): 4,4% — 3,7% — 3,8%.
По России картина также куда более благополучная. Прирост с начала посчитанного периода в РФ составил: 2,3% — 2,0% — 1,7%
В общем рейтинге регионов Сибирского федерального округа Томская область 10 июня находится на четвертом месте по показателю ежедневного прироста. «Антилидером» рейтинга, с самым высоким индексом прироста сейчас является Республика Алтай — 7,4%
По данным властей, в Томске насчитывается четыре активных очага коронавирусной инфекции. Ранее очаг COVID-19 обнаружили на Центральном рынке, в поликлинике № 10, где число зараженных достигло 17 человек. Также заражение произошло у сотрудников нескольких предприятий.
В Томской области выписаны 524 человека. 386 человек госпитализированы, 14 скончались, остальные находятся на самоизоляции.
В России на 10 июня выявлено 493 657 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 252 783 человек. Скончались от коронавируса 6358 человек.
Ежедневно специалисты фиксируют около 8,5 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом в России. Однако некоторые города начали ослаблять санитарные меры. Москва отменила пропускной режим, на послабления пошли и сибирские города. В Томской области о продлении или смягчении режима официально пока не сообщалось. В регионе до 15 июня продолжает действовать масочный режим. Замгубернатора Иван Деев отмечал, что власти региона не могут ослабить режим, так как коэффициент распространения инфекции в Томской области вырос до 1,6.
Добавим, что 24 июня в ряде городов пройдут военные парады, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На 1 июля запланировано голосование по поправкам в Конституцию.
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