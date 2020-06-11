Добрые новости
11 июня,
2020
Новости

Темпы роста числа заболевших COVID-19 в Томской области выше, чем среднем в России

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

В Томской области индекс ежедневного прироста случаев COVID-19 за две недели — выше, чем по России и СФО, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).


В ИЦК проанализировали данные роста больных с 27 мая по 10 июня. Специалисты выделили три ключевых точки сравнения с промежутком в неделю: 27 мая, 3 июня и 10 июня.

В Томской области по данным на 27 мая ежедневный прирост случаев инфицирования коронавирусом составлял 5,5%. Через неделю, 3 июня, этот показатель снизился до 3,5%), а 10 июня, то есть еще через неделю — повысился до 4,7%.


В Сибири же показатели заболеваемости пошли на спад. Там с 27 мая по 10 июня цифры менялись таким образом (диапазон дат аналогичный): 4,4% — 3,7% — 3,8%.

По России картина также куда более благополучная. Прирост с начала посчитанного периода в РФ составил: 2,3% — 2,0% — 1,7%

В общем рейтинге регионов Сибирского федерального округа Томская область 10 июня находится на четвертом месте по показателю ежедневного прироста. «Антилидером» рейтинга, с самым высоким индексом прироста сейчас является Республика Алтай — 7,4%

По данным властей, в Томске насчитывается четыре активных очага коронавирусной инфекции. Ранее очаг COVID-19 обнаружили на Центральном рынке, в поликлинике № 10, где число зараженных достигло 17 человек. Также заражение произошло у сотрудников нескольких предприятий. 


В Томской области выписаны 524 человека. 386 человек госпитализированы, 14 скончались, остальные находятся на самоизоляции.


В России на 10 июня выявлено 493 657 заболевших.  Число выздоровевших пациентов увеличилось до 252 783 человек. Скончались от коронавируса 6358 человек.


Ежедневно специалисты фиксируют около 8,5 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом в России. Однако некоторые города начали ослаблять санитарные меры. Москва отменила пропускной режим, на послабления пошли и сибирские города. В Томской области о продлении или смягчении режима официально пока не сообщалось. В регионе до 15 июня продолжает действовать масочный режим. Замгубернатора Иван Деев отмечал, что власти региона не могут ослабить режим, так как коэффициент распространения инфекции в Томской области вырос до 1,6.


Добавим, что 24 июня в ряде городов пройдут военные парады, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На 1 июля запланировано голосование по поправкам в Конституцию. 


ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.