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18 января,
2021
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Температуру выше нормы на 8-12°С обещают синоптики в Сибири в течение недели

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Аномальное потепление прогнозируют синоптики в Западной Сибири в течение недели. Температура будет на 8-12°С выше нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Температуру выше нормы на 8-12°С обещают синоптики в Сибири в течение недели

Жители юга Западной Сибири настрадались от продолжительного периода очень холодной погоды. Я говорю о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, — сообщил Роман Вильфанд. — Но в течение всей недели температура в этих регионах будет выше нормы на 8-12 градусов. Касается это также юга Красноярского края и Хакасии.

По словам Вильфанда, дневная температура в этих регионах поднимется до -7..-4°С. При этом по прогнозам томских синоптиков, в ближайшую неделю в регионе ожидается понижение температуры. 


«Не знаю, что обещает Росгидромет, но мы обещаем понижение температуры, — рассказала ТВ2 главный метеоролог региона Светлана Рюхтина. — На сегодняшнюю ночь мы прогнозируем местами до 30°С мороза. Днем ожидается -17..-22°С, местами до -27°С. На последующие даты прогнозируем -29.. -34°С, местами -39°С по ночам и от -23 до -28°С днем. То есть повышения глобального в прогнозе нет».


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