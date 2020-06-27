Тело сибирского призывника с многочисленными ранами нашли на заброшенном заводе

Призывник из города Тайшета Иркутской области Дмитрий Вебер был найден мертвым на заброшенном авиазаводе в Воронежской области. Молодой человек прибыл в часть, чтобы подготовится к параду Победы. На его теле были обнаружены многочисленные травмы, поврежден пах, нет гортани, а на шее — ожог от сигареты. В свою очередь, командование части настаивает на суициде из-за неразделенной любви, пишет Тайга.инфо.

О смерти сына Дмитрия Вебера в соцсетях рассказала его мать Ирина Самедова. Женщина говорит, что Дмитрий был призван на службу в город Клинцы Брянской области, но по дороге его оставили в воинской части №52162 в Воронежской области для подготовки и участия в параде к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 5 апреля ей позвонили из части и заявили, что «Дмитрий самовольно оставил часть».





«Три дня мне звонили с части и говорили разные версии о причине его побега. 6 апреля мне позвонили из местной администрации и сообщили, что моего Дмитрия нашли [описание способа самоубийства]. Командир части на связь со мной больше не выходил, причины его смерти не сообщали. Назначили экспертизу, и только лишь 9 апреля тело Дмитрия доставили домой», — приводит слова Ирины Самедовой Тайга.инфо.





В части женщине рассказали, что призывник Дмитрий Вебер «совершил суицид на почве неразделенной любви». Однако, когда Ирина Самедова вскрыла гроб сына, но обнаружила многочисленные повреждения на теле Дмитрия.





«Тело моего сына была изрезано, на левой и правой руках не хватало частей тела большой площади. Ссадины на задней поверхности левого плеча, ссадины левой ягодичной области, кровоподтеки в области левого коленного сустава, многочисленные травмы головы, отсутствие гортани, повреждён пах. На эти и многочисленные повреждения мне пояснили, что порезы нанесены колючей проволокой», — заявила она.





10 апреля в Тайшете тело молодого человека повторно вскрыли, где эксперт подтвердил, что раны были нанесены в разное время, и скорее всего, заточкой. Наркотических средств в крови Дмитрий Вебера обнаружено не было.







«На шее у Дмитрия был ожог от окурка, нет гортани, — написала Ирина. — Помогите наказать этих нелюдей. Неужели, отдав здорового ребенка отдать долг родине и получив изуродованный „груз 200“ и лжесвидетельства, я могу забыть весь этот ужас»?».





Тайга. Инфо отмечает, что пока на запросы редакции в военно-следственном отделе СК России по Воронежскому гарнизону не ответили.