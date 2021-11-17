Родственники погибшего на заимке сторожа не могут привезти тело: между моргом и деревнями нет транспортного сообщения

Тело погибшего на заимке Виктора Гомарова не могут перевезти из морга в Кривошеино домой в деревню Сулзат Молчановского района. Жена погибшего Валентина Гурова рассказала ТВ2, что тело мужа не могут транспортировать через Обь, потому что нет аэролодки на воздушной подушке. Сейчас между деревней Наргой, Могочино и Сулзатом нет никакого сообщения. «Тело моего мужа уже пятые сутки находится в морге в Кривошеино, в администрации Молчановского района не дают лодку, — рассказала ТВ2 Валентина Гурова, — Обь встала, она толком не замерзла, машина по реке не может проехать, лед еще очень тонкий. На буранах тоже еще нельзя. Почему человек, который считается хозяином Молчановского района, не может организовать лодку? Почему всем все равно, нельзя же так относиться к людям».

Виктор Гомаров с женой и сестрой

Ранее ТВ2 сообщало, что 58-летний сторож заимки Виктор Гомаров скончался в заброшенной деревне Стрежное Молчановского района Томской области. Он ждал вертолет со спасателями и медицинской помощью с 11 ноября несколько дней, родные обратились на номер 112, но вертолет так и не прилетел. В поисково-спасательной службе ТВ2 рассказали, что сотрудники ПСС ждали вертолет в Молчаново. За вертолет, который не прилетел, отвечают санитарная авиация и департамент здравоохранения Томской области. Не дождавшись вертолета, местные жители собрали добровольцев и добрались до заимки сначала на машинах, потом шли через реку пешком. На заимке Стрежное Виктора нашли уже мертвым.