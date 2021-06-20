Тело мужчины обнаружили в сгоревшем частном доме в Томске

Тело мужчины обнаружили сотрудники МЧС после пожара в жилом частном доме в Томске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

По информации МЧС, вчера вечером загорелся 1-этажный бревенчатый жилой дом 8х6 м на улице Амурской в Томске. В результате пожара в комнате 3х4 метра обгорели вещи, закоптились стены и потолок. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарными в комнате на диване было обнаружено тело мужчины.

Причина пожара устанавливается.

На пожаре работали 3 единицы техники, 11 человек личного состава.