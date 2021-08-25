Тело директора хлебозавода с огнестрельным ранением нашли в Северске

Тело директора хлебобулочного предприятия с огнестрельными ранениями нашли в Северске. СК по Томской области начал доследственную проверку.

«Проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в Северске с огнестрельным ранением головы», — сообщили «Интерфакс» в пресс-службе комитета. Другой источник сообщил изданию, что убитый — директор ООО «КПП Кузьминка» и тело обнаружили в его кабинете.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «КПП Кузьминка» зарегистрировано в 1998 году, занимается производством хлебобулочных и кондитерских изделий. 25 августа ФНС направила в Арбитражный суд Томской области заявление о признании компании банкротом. По состоянию на 23 августа компания имеет налоговую задолженность около 344 тысяч рублей.