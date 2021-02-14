Тело 33-летнего машиниста нашли в шахте в Кузбассе

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Обрушение породы произошло в конвейерном штреке шахты «Юбилейная» в Новокузнецке. Погиб работник, сообщает СК по региону.

В конвейерном штреке угольного предприятия находилось 98 рабочих. 97 человек вывели на поверхность, один рабочий погиб.

«Тело 33-летнего машиниста горно-выемочных машин поднято на поверхность, следователи приступили к его осмотру. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. По предварительной информации, обрушение произошло в момент осуществления пострадавшим работ по отбойке горной массы комбайном», — отметили в пресс-службе СК.