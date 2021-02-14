Тело 33-летнего машиниста нашли в шахте в Кузбассе

Обрушение породы произошло в конвейерном штреке шахты «Юбилейная» в Новокузнецке. Погиб работник, сообщает СК по региону.
В конвейерном штреке угольного предприятия находилось 98 рабочих. 97 человек вывели на поверхность, один рабочий погиб.
«Тело 33-летнего машиниста горно-выемочных машин поднято на поверхность, следователи приступили к его осмотру. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. По предварительной информации, обрушение произошло в момент осуществления пострадавшим работ по отбойке горной массы комбайном», — отметили в пресс-службе СК.
Следственный комитет проводит проверку.
Шахта «Юбилейная» — угледобывающее предприятие в Новокузнецке Кемеровской области. По информации сервиса Фокус.контур, шахта входит в акционерное общество «ТопПром».
Гендиректора этого угольного холдинга Владимира Честнейшина подозревают в даче взятки экс-чиновнику Минэнерго. По версии следствия, он перевел более 4 млн рублей бывшему заместителю гендиректора Российского энергетического агентства Минэнерго РФ Игорю Кожуховскому.