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Telegram стал самым популярным мессенджером среди томичей в 2021 году

ТВ2 ТВ2

В 2021 году Telegram стал самым популярным и быстрорастущим мессенджером в России, а также в Томской области. За год объем мобильного интернет-трафика в сервисе вырос в два раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны, в том числе и в Томской области. Сейчас доля мессенджера в регионе составляет уже 54%. По сравнению с прошлым годом она выросла почти в 2,5 раза, а объем трафика, который приходится на Telegram, увеличился в 4,5 раза.

Доля WhatsApp за год снизилась в 1,6 раза до 45%. Сейчас приложение занимает второе место в Томской области. Тройку популярных мессенджеров замыкает Viber. За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах у жителей региона вырос почти в два раза. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но также для голосовых вызовов и видеосвязи.

В целом по России первое место продолжает удерживать WhatsApp с долей 48%, которая за год сократилась почти на четверть. Telegram занимает 44% трафика, уступая WhatsApp лишь в части регионов, например в республиках Северного Кавказа. Если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022 Telegram может стать лидером в рейтинге популярных мессенджеров в России. Эксперты объясняют популярность сервиса тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источник информационного контента.

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