Телефон-раскладушка, ключи и ботинок: дайверы очистили дно Белого озера

Томские дайверы по просьбе администрации Октябрьского района очистили дно Белого озера. В прошлом году им не удалось этого сделать из-за карантина. Акция была проведена в рамках Международного дня очистки водоемов.

По традиции дайверы собирали только свежий мусор, то, что заилилось и стало домом для обитателей Белого озера, трогать не стали. Добычей стали ботинок, ключи, диски, телефон-раскладушка.

«Так как водоснабжение озера стало недостаточным, его глубина уменьшилась на 1-1,5 метра, а это значит, что термоклин в толще воды отсутствует. Температура воды на всей глубине одинаковая и равна +22С, как на поверхности. Поэтому водоросли разных видов распространились по всему дну. Из-за этого часть мусора увидеть без вреда для подводного мира было трудно, по традиции мы собрали только свежий мусор. То, что уже давно заилилось и поросло водорослями или стало домом для подводных жителей, мы не трогали. В озере мы нашли небольшую красноухую черепаху, два года назад в озеро кто-то выпустил взрослую черепаху, которая по всей видимости не пережила суровую сибирскую зиму, сейчас появилась молодая черепашка», — говорится в сообщении официальной группы дайверов клуба «Наяда».