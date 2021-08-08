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Главная Новости Телефон-раскладушка, ключи и ботинок: дайверы очистили дно Белого озера
Новости

Телефон-раскладушка, ключи и ботинок: дайверы очистили дно Белого озера

ТВ2
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час назад

Томские дайверы по просьбе администрации Октябрьского района очистили дно Белого озера. В прошлом году им не удалось этого сделать из-за карантина. Акция была проведена в рамках Международного дня очистки водоемов.

Автор:  vk.com/afalinatomsk

По традиции дайверы собирали только свежий мусор, то, что заилилось и стало домом для обитателей Белого озера, трогать не стали. Добычей стали ботинок, ключи, диски, телефон-раскладушка.

«Так как водоснабжение озера стало недостаточным, его глубина уменьшилась на 1-1,5 метра, а это значит, что термоклин в толще воды отсутствует. Температура воды на всей глубине одинаковая и равна +22С, как на поверхности. Поэтому водоросли разных видов распространились по всему дну. Из-за этого часть мусора увидеть без вреда для подводного мира было трудно, по традиции мы собрали только свежий мусор. То, что уже давно заилилось и поросло водорослями или стало домом для подводных жителей, мы не трогали. В озере мы нашли небольшую красноухую черепаху, два года назад в озеро кто-то выпустил взрослую черепаху, которая по всей видимости не пережила суровую сибирскую зиму, сейчас появилась молодая черепашка», — говорится в сообщении официальной группы дайверов клуба «Наяда».

Автор:  vk.com/afalinatomsk

Как отметили в клубе «Наяда», мусора в озере меньше, чем в предыдущие годы. Взрослые рыбы молодым людям не встречались, только мальки.  «В целом экологическая обстановка на озере за два года не ухудшилась, изменения произошли только в природном водоснабжении», — добавили дайверы.

Автор:  vk.com/afalinatomsk
Автор:  vk.com/afalinatomsk
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