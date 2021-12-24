Tele2 ускорила 4G-интернет в Томске и Томском районе

Оператор мобильной связи Tele2 улучшил покрытие и повысил скорость мобильного интернета в Томске и Томском районе. Технические специалисты компании смонтировали и запустили базовые станции 4G в областном центре и пригородах.

«Потребление мобильного интернета в Томске за этот год увеличилось на 20%, в Томском районе трафик вырос еще сильнее – на 40%. Основной рост приходится на сети 4G, поэтому мы сконцентрировались на локальных улучшениях покрытия этого стандарта. В нескольких небольших населенных пунктах, где мы разместили объекты связи в этом году, ранее не было наших базовых станций. Жители пользовались сигналом от вышек из соседних населенных пунктов, поэтому скорость интернета иногда оставляла желать лучшего. Так было в деревне Черная Речка, поселке Трубачево, селах Томское, Лязгино и Вершинино. Теперь жителям доступны хорошая голосовая связь и стабильно быстрый интернет», — говорит технический директор филиала Tele2 в Томской области Игорь Марков.

По данным компании, в Томске качество голосовой связи и скорость мобильного интернета улучшилось на площади Дзержинского, проспекте Кирова, улицах Советской, Никитина, Киевской, Матросова, Партизанской, в переулках Нечевском и Нахимова, в микрорайонах Зеленые горки и Северный парк. Также на существующих площадках оператор разместил более 60 дополнительных 4G-передатчиков. Это повысило скорость мобильного интернета.

Также в областном центре Tele2 реализует проект по улучшению качества связи на первых этажах зданий, в лифтах и подвалах. Для этого оператор устанавливает передатчики специальной конфигурации, которая обеспечивает хорошее проникновение сигнала в помещения со сложными условиями радиоприема.

В Томском районе технические специалисты компании построили и запустили дополнительные базовые станции в нескольких небольших населенных пунктах. Среди них – села Турунтаево, Наумовка, Курлек, Семилужки, Корнилово и Итатка. Кроме того, голосовую связь и интернет улучшили на Кузовлевском тракте.

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