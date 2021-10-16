Tele2 улучшила мобильный интернет в Северске

За последний год мы проделали большую работу в Северске. Мы не только улучшили покрытие, но и увеличили емкость в местах, где потребление мобильного интернета выросло сильнее всего. В частности, в районе улиц Победы, Ленина и Ленинградской, а также на территории садоводческих товариществ «Спутник», «Виленский» и «Весна». В целом трафик интернета в городе за год увеличился на 42%, однако проведенные улучшения позволили нам не просто сохранить скорость передачи данных на прежнем уровне, а даже увеличить ее.