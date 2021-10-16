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Tele2 улучшила мобильный интернет в Северске

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Томск – Tele2 улучшила покрытие и повысила скорость мобильного интернета в Северске. Технические специалисты компании на четверть увеличили количество базовых станций в городе и повысили емкость сети.

За последний год оператор мобильной связи увеличил количество базовых станций, которые обеспечивают жителей города устойчивой голосовой связью и быстрым 4G-интернетом, на 25%. В результате качество голосовой связи и скорость мобильного интернета стали выше почти на 20 улицах города. В частности, мобильный интернет стал быстрее на улицах Лесная, Парковая, Первомайская, Горького, Курчатова, Ленина, Царевского и Коммунистическом проспекте.

Технические специалисты Tele2 также разместили дополнительные передатчики 4G в местах с высоким потреблением мобильного интернета, преимущественно – в спальных районах. Благодаря проведенному расширению сети интернет остается быстрым даже в часы наивысшей нагрузки. С января 2021 года скорость передачи данных в Северске выросла на 50%.

За последний год мы проделали большую работу в Северске. Мы не только улучшили покрытие, но и увеличили емкость в местах, где потребление мобильного интернета выросло сильнее всего. В частности, в районе улиц Победы, Ленина и Ленинградской, а также на территории садоводческих товариществ «Спутник», «Виленский» и «Весна». В целом трафик интернета в городе за год увеличился на 42%, однако проведенные улучшения позволили нам не просто сохранить скорость передачи данных на прежнем уровне, а даже увеличить ее.
Игорь Марков, технический директор филиала Tele2 в Томской области

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