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Tele2 улучшила мобильный интернет в 14 районах Томской области

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В 2021 году технические специалисты Tele2 увеличили число базовых станций в регионе на 10% и повысили емкость сети в местах, где жители много пользуются мобильным интернетом. Особое внимание оператор уделил Томску, Томскому району и Северску, а также пригородам и дачным поселкам. Такие итоги развития покрытия в нашей области подвел альтернативный оператор мобильной связи.

Большую часть новых базовых станций Tele2 разместила в Томской агломерации, где проживает более 70% населения региона. Кроме Томска и Северска, покрытие улучшено в селах Турунтаево, Наумовка, Курлек, Семилужки, Октябрьское, Корнилово, Итатка и деревне Кисловке. На каждой новой вышке размещены базовые станции 4G/LTE для быстрого мобильного интернета. 

Особое внимание Tele2 уделила развитию покрытия в пригородных зонах, СНТ и дачных поселках. Новые базовые станции обеспечивают устойчивой голосовой связью и быстрым интернетом СНТ «Заря-2», «Природа», «Калинка», «Ромашка», «Мичуринец», «Светлячок», «Автомобилист» и другие.

Благодаря расширению покрытия стабильная связь Tele2 впервые появилась в целом ряде населенных пунктов: селе Новоильинка Шегарского района, поселке Узень Первомайского района, селе Могочино Молчановского района, деревне Черная речка, селах Томское, Лязгино и Вершинино Томского района.

— За 2021 год потребление мобильного интернета в регионе выросло почти на треть. Чтобы разгрузить сеть, мы не только строили новые вышки, но и размещали дополнительные 4G-передатчики на существующих площадках. В 2021 году мы модернизировали оборудование на 150 объектах по всей области. Это позволило нам сохранить для клиентов комфортную скорость интернета. В целом за год мы улучшили покрытие в 14 районах Томской области. В новом году мы продолжим развивать качество связи и повышать скорость 4G-интернета.
Игорь Марков, технический директор филиала Tele2 в Томской области

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