Tele2 улучшила мобильный интернет в 14 районах Томской области

В 2021 году технические специалисты Tele2 увеличили число базовых станций в регионе на 10% и повысили емкость сети в местах, где жители много пользуются мобильным интернетом. Особое внимание оператор уделил Томску, Томскому району и Северску, а также пригородам и дачным поселкам. Такие итоги развития покрытия в нашей области подвел альтернативный оператор мобильной связи.

Большую часть новых базовых станций Tele2 разместила в Томской агломерации, где проживает более 70% населения региона. Кроме Томска и Северска, покрытие улучшено в селах Турунтаево, Наумовка, Курлек, Семилужки, Октябрьское, Корнилово, Итатка и деревне Кисловке. На каждой новой вышке размещены базовые станции 4G/LTE для быстрого мобильного интернета.

Особое внимание Tele2 уделила развитию покрытия в пригородных зонах, СНТ и дачных поселках. Новые базовые станции обеспечивают устойчивой голосовой связью и быстрым интернетом СНТ «Заря-2», «Природа», «Калинка», «Ромашка», «Мичуринец», «Светлячок», «Автомобилист» и другие.