Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Tele2 предложила клиентам выгоду в партнерстве с «Яндекс.Заправками»
Новости

Tele2 предложила клиентам выгоду в партнерстве с «Яндекс.Заправками»

ТВ2 ТВ2

Оператор мобильной связи Tele2 интегрировал в сервис «Яндекс.Заправки» инновационное предложение для абонентов. Оно поддерживает цифровой стиль жизни клиентов, делает повседневные задачи удобнее и позволяет экономить при оплате топлива. Пользователи Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой на каждый литр более чем на 8 тысячах АЗС по всей России.

Совместный проект Tele2 и «Яндекса» направлен на улучшение качества жизни пользователей. Сервис «Яндекс.Заправки», позволяющий оплачивать топливо через приложение, — это инновационное технологическое решение для клиентов, которые ценят время и заботятся о своей безопасности в условиях пандемии. Tele2 дополнила этот продукт выгодным предложением для автомобилистов. Цифровой сервис удобен, бережет время и трансформирует жизнь людей, а клиентам Tele2 несет возможности экономии.

«Tele2 как трендсеттер отрасли предлагает своим клиентам инновационные продукты – мы всегда рядом с нашими пользователями и предугадываем их желания, в том числе за пределами мобильной связи. Предложения в коллаборации с партнерами охватывают самые разные сферы – от развлечений и шопинга до рутинных задач. В этот раз вместе с нашим партнером "Яндекс" мы предлагаем клиентам Tele2 дополнительную выгоду от использования комфортного и безопасного сервиса», — рассказывает директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Чтобы воспользоваться скидкой на покупку топлива, абоненту нужно перейти в раздел «Скидки и бонусы» приложения «Яндекс.Заправки», выбрать в списке акцию от Tele2 и ввести номер мобильного телефона. После этого придет SMS с проверочным кодом, который нужно указать в приложении. В рамках акции автолюбители получат скидку 2 рубля с каждого литра на 150 литров топлива. Специальное предложение действует до 31 декабря 2021 года. Подробные условия – на сайте tele2.ru.

С помощью сервиса «Яндекс.Заправки» владельцы автомобилей могут оплачивать топливо в приложении с мобильного телефона. Так не придется идти на кассу и ждать в очереди, а если на станции есть свободный заправщик, не потребуется даже выходить из машины. Заправляться с сервисом удобно: нужно найти на карте ближайшую подключенную АЗС и построить до нее маршрут. Уже на станции в приложении откроется карточка для указания деталей заправки и оплаты. Сервис работает на 8 тысячах АЗС по всей России — «Роснефть», «Шелл», BP, Нефтьмагистраль, «Татнефть» и «Башнефть». Заправиться со скидкой можно через приложение «Яндекс.Заправки», а также в «Яндекс.Картах» и «Навигаторе».

Популярность сервисов для бесконтактной оплаты услуг — мировой тренд в различных отраслях экономики. По данным исследования аналитического центра НАФИ, в России число бесконтактных платежей увеличивается высокими темпами: за последние три года россияне стали в три раза чаще оплачивать покупки бесконтактным способом с помощью смартфонов. Растет и осведомленность россиян о сервисе – доля пользователей, которые знают о технологии бесконтактных платежей, увеличилась на 7 п. п. с 84% до 91%.

НОВОСТИ ТЕЛЕКОМА

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.