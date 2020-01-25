Тела погибших под Асино граждан Узбекистана отправят на родину

Из Ташкента в Томскую область вылетит специальный борт, чтобы доставить останки погибших в пожаре под Асино на родину в Узбекистан. Об этом сообщает МЧС в Узбекистане.

Пожар в деревянном одноэтажном здании на территории предприятия по переработке древесины произошел в ночь с 20 на 21 января. Его площадь составила 208 кв. метров. Изначально сообщалось о пяти погибших, однако вскоре их количество увеличилось до 11 человек — десяти граждан Узбекистана и одной россиянки. Двоим удалось спастись. При этом в доме было зарегистрировано 14 человек, и местонахождение одного из них было неизвестно.





23 января был организован дополнительный осмотр места происшествия. В ходе него и были обнаружены останки 12-го погибшего.





«Предположительно все погибшие являлись работниками ООО «Грин Вуд». По всем извлеченным останкам назначены и проводятся судебные медицинские и генотипические экспертизы, принимаются меры к установлению местонахождения директора ООО «Грин Вуд», выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении регионального СКР.





По предварительной версии, причиной пожара стало возгорание электрообогревателя. Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате СК.





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