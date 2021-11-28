Тела пятерых горняков подняли из шахты Листвяжная на Кузбассе

Спасатели обнаружили тела пятерых горняков в шахте «Листвяжная». Их подняли с глубины 365 метров. По данным спасателей, взрыв застал людей на рабочем месте.

Накануне спасатели временно возобновляли поисковые работы и успели пройти 4-6 километров шахт. Во время работ они нашли пятерых погибших. «Тела шахтеров подняты на поверхность. Сотрудниками компании они опознаны, для дальнейшего опознания будут приглашены родственники. Это горняки с участка подготовительных работ №5: Белошкурский Геннадий Степанович, Мавельянов Евгений Борисович, Петров Александр Викторович, Трофимов Антон Игоревич, Чувашов Андрей Викторович», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Однако поисковые работы в шахте снова временно приостановили из-за опасной газовой обстановки под землей. Как отметил Цивилев, поднять спасателям необходимо всех, но нужно действовать взвешенно, чтобы не допустить новых жертв. Параллельно не прекращаются аварийные работы на «Листвяжной». Спасатели продолжают бурить скважины и закачивать азот.

«Работы еще много: надо создавать безопасную концентрацию газов, исключить повторные взрывы. Сейчас в шахте осталось одно отделение ВГСО, которое обеспечивает откачку воды», — сказал гендиректор ФГУП ВГСЧ Николай Медведев.