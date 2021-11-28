Тела пятерых горняков подняли из шахты Листвяжная на Кузбассе

Спасатели обнаружили тела пятерых горняков в шахте «Листвяжная». Их подняли с глубины 365 метров. По данным спасателей, взрыв застал людей на рабочем месте.
Накануне спасатели временно возобновляли поисковые работы и успели пройти 4-6 километров шахт. Во время работ они нашли пятерых погибших. «Тела шахтеров подняты на поверхность. Сотрудниками компании они опознаны, для дальнейшего опознания будут приглашены родственники. Это горняки с участка подготовительных работ №5: Белошкурский Геннадий Степанович, Мавельянов Евгений Борисович, Петров Александр Викторович, Трофимов Антон Игоревич, Чувашов Андрей Викторович», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.
Однако поисковые работы в шахте снова временно приостановили из-за опасной газовой обстановки под землей. Как отметил Цивилев, поднять спасателям необходимо всех, но нужно действовать взвешенно, чтобы не допустить новых жертв. Параллельно не прекращаются аварийные работы на «Листвяжной». Спасатели продолжают бурить скважины и закачивать азот.
«Работы еще много: надо создавать безопасную концентрацию газов, исключить повторные взрывы. Сейчас в шахте осталось одно отделение ВГСО, которое обеспечивает откачку воды», — сказал гендиректор ФГУП ВГСЧ Николай Медведев.
Авария на шахте произошла рано утром 25 ноября. Из-за взрыва в вентиляционном штреке в шахте началось задымление на глубине 250 метров. В это время под землей находились 285 человек. На поверхность удалось выйти более 200 сотрудникам. По последним данным, считаются погибшими оставшиеся в шахте 46 горняков и пять горноспасателей, переставших выходить на связь. Один из горноспасателей, которого считали погибшим, смог выбраться из шахты 26 ноября. Пострадали 57 горняков.
Спасательные работы по поиску 51 горняков и горноспасателей остановили 25 ноября вечером из-за высокой угрозы повторного взрыва. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая смерть более двух лиц). Задержаны 47-летний директор шахты Сергей Махраков, его 59-летний первый заместитель Андрей Молостов и 36-летний начальник участка Сергей Герасименок.
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