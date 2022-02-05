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Новости

Тела парня и девушки нашли в Светлом: СК проводит проверку

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Управление Следственного комитета по Томской области проводит проверку по факту обнаружения молодого человека и несовершеннолетней девушки. Информацию об этом подтвердила ТВ2 представительница пресс-службы ведомства.

«Проверка проводится по факту обнаружения двух трупов: парня и несовершеннолетней девушки. Накануне распивали спиртное в компании, потом пошли домой к парню, употребили наркотические вещества. Разошлись и наутро не проснулись», — рассказали в СК.

Ранее в соцсетях начали распространяться сообщения о гибели подростков после употребления наркотиков. Некоторые источники заявляли о том, что всего погибли от трех до шести человек, но эта информация не подтвердилась.

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