Недостатки, конечно, есть: как строят ФАПы в Томской области

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Активисты ОНФ провели мониторинг состояния фельдшерско-акушерских пунктов, в ходе которого обнаружили ряд недостатков.

«В Томской области в 2019 году было установлено пять ФАПов, в 2020 – 10 и одна врачебная амбулатория, в текущем году будет смонтировано 12 ФАПов. На следующий год в регионе планируется создать 19 ФАПов. В каждом районе проживают наши активисты, общественные наблюдатели, которые по нашей просьбе сообщают нам о ходе строительства, о начале работы ФАПов, проводят фотофиксацию как изнутри, так и снаружи здания, опрашивают население. Также в районы выезжают эксперты регионального отделения ОНФ, которые фиксируют все недочеты на местах, общаются с людьми. Все эти сведения анализируются, и при обнаружении различных проблем замечания направляются заместителю губернатора по социальной политике», – сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Томской области, координатор Бюро расследований ОНФ в СФО Константин Юденко.

В ходе общения с главными врачами районных больниц выяснилось, что одна из главных проблем – использование фундамента на винтовых сваях, что не обеспечивает необходимую устойчивость конструкций зданий ФАПов. В результате в условиях Сибири через некоторое время здание «ведет», «играет» фундамент, ФАП проседает, промерзают проемы, не закрываются либо перекашиваются двери и т.д. Департамент здравоохранения учел этот момент, и уже с этого года запланировано проведение геологических изысканий перед закладкой фундаментов зданий ФАПов.

Эксперты предложили департаменту здравоохранения прийти к типовым контрактам, единому типовому решению на строительство ФАПов. Тогда, по мнению общественников, будет четкое понимание по компонентам входной группы, системам теплоснабжения, дверям с терморазрывом, вентиляции. Также активисты рекомендовали усилить конкуренцию, поработать над тем, чтобы на рынок строительства ФАПов выходили строительные организации, которые зарекомендовали себя в соцсфере. Также общественники рекомендовали прописывать в контрактах требование к подрядчику по благоустройству территории медпункта – пешеходные дорожки, освещение, тротуарная плитка, отмостка.

«Отсутствие конкуренции приводит к тому, что ФАПы строят недостаточно квалифицированные подрядчики. Есть у нас и вопросы по гарантии. В контрактах сказано, что гарантия производителя на сэндвич-панели составляет 18 месяцев, но про отделку и коммунальные сети этого не сказано. Случается, что в процессе строительства меняется система отопления, что тоже, на наш взгляд, не совсем понятно. Например, электрические конвекторы (приборы для обогрева помещения) заменяют на инфракрасные панели, пленку, от которых уже отказываются даже в торговых сетях. В результате человек получает инфракрасное излучение. Еще одна проблема – акт ввода в эксплуатацию здания подписывает главный врач районной больницы, но он же не специалист, не строитель, и затем на нем лежит ответственность. Это, на наш взгляд, тоже не совсем правильно», – отметил Константин Юденко.

Кроме того, эксперты ОНФ предложили прописывать в технической документации наличие резервного источника электро- и теплоснабжения, например, бензогенератора. Еще одно предложение активистов – увеличить срок гарантии и ужесточить сами гарантийные обязательства подрядчика. Другая рекомендация общественников – рассмотреть возможность строительства ФАПов на фундаменте из железобетонных свай на глубину трех метров, а также объектов капитального характера, а не из модульных конструкций, изучить для этого опыт других регионов.

«Чаще всего выявляются недостатки, связанные с системами вентиляции, отопления, канализации, водоснабжения. Необходимо устранять выявленные недочеты, пока здания ФАПов на гарантии, а это всего один-два года. После окончания гарантии ни один подрядчик по доброй воле не будет устранять огрехи. В результате мы порой имеем, что уже спустя два-три года после строительства, когда срок гарантии уже заканчивается, в красивых снаружи зданиях, обшитых сайдингом, обнаруживается немало проблем. По документам срок эксплуатации этих объектов составляет 20 лет, а по факту в условиях Сибири существенно меньше. Это в наших общих интересах, чтобы здание медпункта функционировало нормально в течение всего срока эксплуатации, чтобы там было комфортно находиться и жителям села, и работникам ФАПов. Мы за то, чтобы бюджетный рубль расходовался эффективно и у главных врачей не болела голова каждый год о том, что нужно вкладывать деньги в обслуживание и ремонт этих зданий», – подчеркнул Юденко.

В свою очередь предприниматель Антон Самсонов, который занимается поставкой модульных конструкций для создания фельдшерско-акушерских пунктов, отмечает, что все торги проводятся в рамках 44 либо 223 ФЗ.

«Когда ФАП сдается, то заказчикам предоставляется вся проектная документация. Мы не можем самостоятельно поменять систему отопления. Константин Юденко говорит, что мы, якобы используем пленочную систему отопления. Но мы на одном из ФАПов по инициативе заказчика переделали инфракрасные панели на обычную систему отопления. Все работы были согласованы и приняты», — пояснил ТВ2 Самсонов.

Он подчеркнул, что ФАП строится по техническому заданию, которое согласуется администрацией.

«Все закупки идут в открытую, любой человек может в них участвовать. Монополистов в этой сфере нет. Наоборот, мы стараемся исправлять даже те моменты, которые случились не по нашей вине. У нас есть гарантия, но она на конструкцию, поэтому все недостатки мы устраняем».

Самсонов уточнил, что чаще всего проблема возникает при выборе участка.

«В прошлом году нам достались участки в болотистой местности. Мы иногда отказываемся от них, пытаемся убедить, что лучше предоставить другой участок. Иногда нам идут навстречу, а иногда выбрать другой участок не получается. В этих случаях мы сразу предупреждаем, что не гарантируем то, как здание поведет себя весной, когда сваи стоят в воде», — рассказывает предприниматель.

Он подчеркнул, что здание проверяет и прокуратура, и другие надзорные органы.

«Если бы были нарушения, то никто бы здания не принял», — отметил Самсонов. Он добавил, что еще одна проблема возникает тогда, когда построенный ФАП не сразу вводят в эксплуатацию.

«Бывает, что здание без отопления стоит полгода. Понятно, что зимой оно промерзает полностью, и когда отопление дают, то возникают проблемы. Недостатки, конечно, при строительстве есть, но они исправляются», — говорит Антон Самсонов.