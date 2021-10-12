Технический этап рекультивации мусорного полигона в Новомихайловке планируют завершить в декабре

«Выполнена большая часть работ, предусмотренных техзаданием на 2021 год. На полигоне смонтирована дренажная система, завершается устройство противофильтрационного экрана и строительство временной дороги к емкости для сбора фильтрата, завезено 132 тыс. тонн глины. На объекте работает 10 единиц спецтехники и бригада в составе 15 человек», — сообщил ведущий инженер по техническому обеспечению СМУ ТГАСУ Александр Жуков.

Полигон площадью 54 гектара эксплуатировался с 1964 года, количество накопленных на нем отходов превышает 34 млн кубометров.

Технический этап рекультивации полигона в Новомихайловке под Томском реализован на 85 %. Подрядчик СМУ ТГАСУ планирует завершить работы к декабрю.

По завершению технического этапа стартуют агротехнические и фитомелиоративные мероприятия, включая посев трав. Над проектом биологической части рекультивации вплотную работают студенты ТГАСУ. К 2028 году после полного восстановления ценности нарушенных земель на месте бывшего полигона будет создана зеленая рекреационная зона.

На рекультивацию полигона ТБО в Новомихайловке до 2024 года будет направлено 447,3 млн рублей, из них 357,8 млн — из федерального бюджета. В 2021 году подрядчик получит 95,5 млн рублей из средств субсидии.