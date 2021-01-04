Театр Живых Кукол 2+Ку приглашает на спектакли в новогодние каникулы

Театр живых кукол 2+КУ приглашает детей и их родителей на спектакли. В новогодние каникулы они проходят каждый день. Для самых маленьких зрителей лучше всего подойдут театр теней «Зимняя сказка» и «Приключения пряничного человечка».





Если вам интересно узнать про таких удивительных существ как гномы и о чем может размышлять старый Дом, живущий на засыпанной снегом набережной, то Ксюша Синегубова и Гном Огонёк расскажут вам удивительную историю про чудеса, которые случаются даже в самые темные времена. Кроме того, во время рассказа можно будет погреться у настоящего камина!





Полностью расписание всех спектаклей смотрите ниже. Цену билетов в театре 2+КУ зрителя определяют сами. В зале висит мешочек-касса, куда можно положить любую сумму, которая вам покажется адекватной.