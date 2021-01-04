Добрые новости
04 января,
2021
2
фото
Новости

Театр Живых Кукол 2+Ку приглашает на спектакли в новогодние каникулы

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Театр живых кукол 2+КУ приглашает детей и их родителей на спектакли. В новогодние каникулы они проходят каждый день. Для самых маленьких зрителей лучше всего подойдут театр теней «Зимняя сказка» и «Приключения пряничного человечка». 


Если вам интересно узнать про таких удивительных существ как гномы и о чем может размышлять старый Дом, живущий на засыпанной снегом набережной, то Ксюша Синегубова и Гном Огонёк расскажут вам удивительную историю про чудеса, которые случаются даже в самые темные времена. Кроме того, во время рассказа можно будет погреться у настоящего камина!


Полностью расписание всех спектаклей смотрите ниже. Цену билетов в театре 2+КУ зрителя определяют сами. В зале висит мешочек-касса, куда можно положить любую сумму, которая вам покажется адекватной.

Театр Живых Кукол 2+Ку приглашает на спектакли в новогодние каникулы

4 января, ПОНЕДЕЛЬНИК 
14:00 ГНОМ, ЕГО ДОМ, СОБАКА и НОВЫЙ ГОД / К. Синегубова / сказки у камина для самых маленьких
16:00 СОЛО ДЛЯ МЕДВЕЖОНКА / А. Хомутинникова / ВОССТАНОВЛЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ В. Захарова для детей и взрослых
18:00 ПРО ЁЖИКА / О. Сигаль / ВОССТАНОВЛЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ В. Захарова для детей и взрослых

5 января, ВТОРНИК
12:00 СОЛО ДЛЯ МЕДВЕЖОНКА / А. Хомутинникова / ВОССТАНОВЛЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ В. Захарова для детей и взрослых
14:00 ПРО ЁЖИКА / О. Сигаль / ВОССТАНОВЛЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ В. Захарова для детей и взрослых
16:00 ЗИМНЯЯ СКАЗКА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРЯНИЧНОГО ЧЕЛОВЕЧКА / К. Синегубова / театр теней для самых маленьких

6 января, СРЕДА
12:00 КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛАНИЯ / К. Синегубова / спектакль для детей и взрослых
14:00 ОН ЖИВОЙ И СВЕТИТСЯ / О. Горелова / спектакль для детей и взрослых
16:00 ПРО ЁЖИКА / О. Сигаль / ВОССТАНОВЛЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ В. Захарова для детей и взрослых
18:00 ДВОЕ, ТРОЕ / В. Захаров / видео спектакля для взрослых

7 января, ЧЕТВЕРГ
12:00 ЧЕМОДАН ДЛЯ МОРЯ / О. Горелова / спектакль для детей и взрослых
14:00 ПРО ЁЖИКА / О. Сигаль / ВОССТАНОВЛЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ В. Захарова для детей и взрослых
16:00 ГНОМ, ЕГО ДОМ, СОБАКА и НОВЫЙ ГОД / К. Синегубова / сказки у камина для самых маленьких
18:00 АВТОСТОП / В. Захаров / видео спектакля для взрослых

8 января, ПЯТНИЦА
12:00 ЗИМНЯЯ СКАЗКА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРЯНИЧНОГО ЧЕЛОВЕЧКА / К. Синегубова / театр теней для самых маленьких
14:00 КИТ ПО ИМЕНИ ТИМ / Л. Лукиных, О. Горелова / сказки у камина для самых маленьких
18:00 РУЧЕЙНЫЕ РАССКАЗКИ / В. Захаров / видео спектакля для взрослых

9 января, СУББОТА
12:00 ОН ЖИВОЙ И СВЕТИТСЯ / О. Горелова / спектакль для детей и взрослых
14:00 ПРО ЁЖИКА / О. Сигаль / ВОССТАНОВЛЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ В. Захарова для детей и взрослых
16:00 КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛАНИЯ / К. Синегубова / ПРЕМЬЕРА! спектакль для детей и взрослых
18:00 ВЕРТЕПНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ / Арт-проект "Васильев вечер"

10 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
14:00 ГНОМ, ЕГО ДОМ, СОБАКА и НОВЫЙ ГОД / К. Синегубова / сказки у камина для самых маленьких
16:00 ПРО ЁЖИКА / О. Сигаль / ВОССТАНОВЛЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ В. Захарова для детей и взрослых
18:00 МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ / В. Захаров / видео спектакля для взрослых

Театр Живых Кукол 2+Ку приглашает на спектакли в новогодние каникулы

Для тех, кто никогда не был в знаменитом театре 2+КУ полезную информацию можно найти здесь.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.