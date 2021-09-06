Театр «Скоморох» примет в дар любые книги в большом количестве

Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» примет в дар в большом количестве любые книги. Информация об этом появилась в группе театра в Вконтакте.

«Дорогие друзья! Возможно, в вашей домашней библиотеке есть книги, которые вы давно не читаете, которые просто пылятся на полках и занимают пространство квартиры? Вы не можете их пристроить, а выбрасывать книги на свалку — неэтично, негуманно и вообще дурной тон? «...» Они (очень и очень!) нужны для постановки спектакля о Петре Макушине «Ни одного неграмотного» (non fiction о человеке сложном), над которым сейчас работает молодой, но хорошо известный режиссер Дмитрий Гомзяков», — говорится в сообщении.

Премьера спектакля состоится 17-18 сентября. Книги можно оставлять на вахте театра (площадь Соляная, 4) с указанием имени и контактных данных дарителя. С вами обязательно свяжутся и поблагодарят.