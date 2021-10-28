Театр «Индиго» получил грант на съемку 12 видеоклипов на жестовом языке

Театр «Индиго» выиграл грант на съемку 12 видеоклипов на жестовом языке, сообщает пресс-служба администрации Томска. В конкурсе приняли участие некоммерческие организации, претендующие на получение субсидий из областного бюджета на социальные проекты.

За основу команда театра «Индиго» взяла популярные ретро-композиции 60-80-ых годов. По итогам проекта «Мелодия жеста» планируется смонтировать фильм, который объединит в единую концепцию все песни.

Уточним, с сентября 2020 года артисты театра начали снимать театрализованные клипы, в которых исполняют на жестовом языке популярные композиции. На данный момент готово 12 видеоклипов. Еще 12 снимут благодаря субсидии из областного бюджета.