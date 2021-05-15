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15 мая,
2021
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Театр драмы откроет сезон гастролей по региону

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

После длительного перерыва Томский театр драмы возобновляет гастроли по районам Томской области, сообщает пресс-служба театра. 


Гастроли начнутся 15 мая. Первый спектакль покажут в селе Мельниково. До конца июня запланировано шесть выездов, спектакли томского театра увидят жители Асино, Бакчара, Кривошеино, Молчаново, Первомайского.

Театр драмы откроет сезон гастролей по региону

«В гастрольной афише спектакли большой и малой форм, премьеры и уже завоевавшие зрительское признание постановки и, конечно, сказки», — пояснили в театре драмы.


Жителям отдаленных от Томска районов будут представлены комедии «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда и «Женщины на закате в отсутствии мужей» Айвона Менчелла, а также новый спектакль «Не подруги», поставленный по пьесам современного драматурга Галины Лавриненко. Для детей Томская драма покажет сказку «Однажды в Африке».

Напомним, в марте уволили директора тетра Геннадия Сокурова. Он  управлял Томским драматическим театром 20 лет, с 2001 года. В марте 70-летний Сокуров узнал, что областной департамент по культуре увольняет его с должности главы драмтеатра. Сам он связывает решение с грядущей реконструкцией театра и конфликтом с главой департамента культуры Павлом Волком. 


С марта 2021 года возглавляет Томский областной театр драмы Виталий Волочинков. Раньше он руководил областным дворцом народного творчества «Авангард».


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