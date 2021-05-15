Театр драмы откроет сезон гастролей по региону

Гастроли начнутся 15 мая. Первый спектакль покажут в селе Мельниково. До конца июня запланировано шесть выездов, спектакли томского театра увидят жители Асино, Бакчара, Кривошеино, Молчаново, Первомайского.

«В гастрольной афише спектакли большой и малой форм, премьеры и уже завоевавшие зрительское признание постановки и, конечно, сказки», — пояснили в театре драмы.

Напомним, в марте уволили директора тетра Геннадия Сокурова. Он управлял Томским драматическим театром 20 лет, с 2001 года. В марте 70-летний Сокуров узнал, что областной департамент по культуре увольняет его с должности главы драмтеатра. Сам он связывает решение с грядущей реконструкцией театра и конфликтом с главой департамента культуры Павлом Волком.





С марта 2021 года возглавляет Томский областной театр драмы Виталий Волочинков. Раньше он руководил областным дворцом народного творчества «Авангард».





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