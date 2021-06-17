Театр «2+Ку» запускает проект «Школа кукольника»

Если вы интересуетесь «живыми» куклами Владимира Захарова и хотите узнать, как рождается кукла на запястье, присоединяйтесь к проекту «Школа кукольника». Его автор — театр «2+Ку», который с этим проектом стал одним из победителей грантового конкурса «Родные города». В рамках проекта в ближайшие полгода пройдет ряд мероприятий и будет создан видеокурс по изготовлению куклы на запястье. Он будет размещен на обновленном сайте театра и доступен всем желающим.

Идею создания курса поддержал наш друг Иван Панин, мастер-кукольник, ученик Владимира Захарова, который на очень высоком уровне владеет технологией создания куклы на запястье, — рассказывает заместитель директора театра по развитию Светлана Пантелеева. — Он живет в Оренбурге. В 2019 году был в Томске с мастер-классом. В этот раз, к сожалению, не сможет вживую нам показать, как происходит рождение куклы. Но он готовит подробный видеоматериал для «Школы кукольника». Для тестирования курса уже сформирована небольшая группа начинающих и опытных мастеров-кукольников, которые в Томске в рамках практического мастер-класса сделают кукол на основе этого видеоматериала и дадут обратную связь по его доработке.

Если вы не мастер-кукольник, но тоже интересуетесь этой темой, можете присоединиться к прямым эфирам в рамках мастер-класса Ивана Панина. Они стартуют в группах театра в соцсетях. Там можно будет познакомиться с опытными и начинающими мастерами, увидеть процесс рождения куклы и задать все свои вопросы.

В рамках «Школы кукольника» в сентябре «2+Ку» приглашает томичей и гостей города на серию регулярных творческих вечеров. Зрители смогут ближе познакомиться с действующими актерами театра и их маленькими партнерами, увидеть, как создается спектакль.

Проект реализуется при поддержке программы «Родные города» компании «Газпром нефть».