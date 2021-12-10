Пять новых домов и построенная улица: как изменились Южные Ворота за 2021 год

Томский район вновь станет лидером по объемам ввода жилья в 2021 году, обойдя областной центр. Такие результаты обеспечены благодаря масштабному строительству жилого района «Южные Ворота» на территории Зональненского сельского поселения, сообщает пресс-служба ТДСК.

Автор: ТДСК Автор: ТДСК

На 1 декабря объем строительства в мегарайоне перевалил за половину и составил 56% запланированного. Объем инвестиций — 16,5 млрд рублей. До конца года ТДСК введет в эксплуатацию 47,5 тысяч кв. метров — это пять жилых многоквартирных домов и монолитная вставка. «По данным компании, это больше, чем ТДСК вводит в жилом комплексе «Радонежский» и в целом в Томске», — комментирует цифры директор «ТОМ-ДОМ ТДСК» Виктор Носов.

Автор: ТДСК Автор: ТДСК

В целом, в Южных Воротах ТДСК возвела 26 домов — это 6000 квартир или 300 тысяч кв. метров жилья. Официально здесь зарегистрировано 8000 человек — половина жителей Зонального. Одновременно с жильем создана необходимая социальная и транспортная инфраструктура: школа-сад на 200 мест, детские сады на 145 и 220 мест, общеобразовательная школа «Интеграция» на 1100 ученических мест в одну смену. Работает врачебная амбулатория для детей и взрослых, идет подготовка к строительству поликлиники. В августе открыто поле для мини-футбола с естественным газоном. Построен 21 объект инженерной и коммунальной инфраструктуры, в том числе очистная станция, которая рассчитана на обслуживание 50 гектар. Станция собирает ливневые стоки с придомовых территорий Южных Ворот и улиц Виталия Грачева и Тояновской.

Автор: ТДСК Автор: ТДСК