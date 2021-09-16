ТДСК: В приоритете — строительство соцобъектов по нацпроектам

В Томской домостроительной компании в 2021 году отдали приоритет возведению социальных объектов по программам национальных проектов и муниципальным заказам. В частности, своевременный ввод восьми детских садов существенно скажется на положении Томской области в федеральном «светофоре» — системе рейтингов по выполнению нацпроектов. Плановое завершение детсадовских строек ТДСК может обеспечить региону положение в «зеленой зоне».

В рамках нацпроекта «Демография» ТДСК строит на территории Томска восемь детских садов, рассчитанных на 145 и 220 мест. В результате в Томске появится еще 1,4 тысячи дошкольных мест. На финансирование выделены внушительные средства и предельно короткие сроки — менее 9 месяцев на объем работ, который обычно выполняют за полтора года.

«Последнее, пожалуй, лучше всего объясняет, почему никто кроме ТДСК не взялся за реализацию этой сверхзадачи, тем более в условиях пандемии при дефиците рабочих рук и галопирующего роста цен на стройматериалы. Небольшие отставания от директивного графика есть, но завершить работы подразделения ТДСК намерены в срок», — говорят в компании.