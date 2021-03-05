ТДСК согласовала дорожную карту проекта «Южные Ворота – 2»

Южные Ворота с 2015 года строит Томская домостроительная компания. Сегодня район построен почти на половину: здесь возведено 22 дома — это 5 139 квартир общей площадью 265 тыс. кв. м.







Зарегистрированы в районе почти семь тысяч человек. Фактически проживают около 10 тысяч человек. В Южных Воротах работает общеобразовательная школа на 1100 мест, амбулатория для детей и взрослых, построены начальная школа-сад на 200 мест, ясли-сад на 145 мест, готовится к открытию еще один детский сад на 220 мест. Сейчас ТДСК завершает строительство необходимых очистных сооружений, а департамент здравоохранения сформировал техническое задание на проектирование поликлиники. На разработку ПСД в бюджете региона заложено 30 млн рублей. Строительство лечебного учреждения должно начаться в 2022 году.

