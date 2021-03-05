ТДСК согласовала дорожную карту проекта «Южные Ворота – 2»

ТДСК утвердила и согласовала с муниципалитетом дорожную карту района «Южные Ворота-2». В течение полугода проекту предстоит пройти все необходимые процедуры, включая публичные слушания, сообщает пресс-служба компании.
«Освоение южного направления остается ключевым для компании и, пожалуй, самым перспективным для области», – подчеркнул генеральный директор ТДСК Александр Штепер.
Новый район будет располагаться восточнее первых Южных Ворот. Здесь планируется построить 617 тыс. кв. м жилья, образовательные учреждения и другие социальные объекты.
Южные Ворота с 2015 года строит Томская домостроительная компания. Сегодня район построен почти на половину: здесь возведено 22 дома — это 5 139 квартир общей площадью 265 тыс. кв. м.
Зарегистрированы в районе почти семь тысяч человек. Фактически проживают около 10 тысяч человек. В Южных Воротах работает общеобразовательная школа на 1100 мест, амбулатория для детей и взрослых, построены начальная школа-сад на 200 мест, ясли-сад на 145 мест, готовится к открытию еще один детский сад на 220 мест. Сейчас ТДСК завершает строительство необходимых очистных сооружений, а департамент здравоохранения сформировал техническое задание на проектирование поликлиники. На разработку ПСД в бюджете региона заложено 30 млн рублей. Строительство лечебного учреждения должно начаться в 2022 году.
Общий объем инвестиций в Южные Ворота превышает 13,8 млрд рублей. В 2021 году ТДСК вложит в развитие района еще 2,6 млрд рублей и введет в эксплуатацию почти 42,7 тыс. кв. м жилья. Кроме того, в этом году застройщик начнет возводить четыре 17-этажки, которые будут сданы в последующие периоды.
«Развитие Южных Ворот не должно ограничиваться только жилыми домами. По программе «Стимул» регион получил 160 миллионов рублей на строительство улицы Тояновской. Нам нельзя медлить с реализацией проекта: в ближайшее время будет объявлен конкурс на производство работ», — подчеркнул замгубернатора Евгений Паршуто.