ТДСК рассказала о планах по застройке второй очереди Южных Ворот

Компания ТДСК на Градостроительном совете представила проект планировки второй очереди нового района Южные Ворота-II. За основу архитекторы взяли принцип квартальной застройки с единым дворовым пространством и с размещением социальных объектов на межквартальных территориях. Проектом запланировано размещение игровых и спортивных площадок.

В каждом квартале второй очереди района строители планируют разместить встроенные обслуживающие объекты шаговой доступности — магазины, аптеки и кафе. Также проект предполагает строительство отдельно стоящих магазинов.





В проекте планировки района Южные Ворота-II, который будет располагаться восточнее первых Южных Ворот, архитекторы взяли за основу принцип квартальной застройки. Всего здесь планируется построить 617 тыс. кв. м жилья, освободить дворовые территории от автостоянок, а парковки разместить по внешним периметрам кварталов.





В Южных Воротах-II предусматривается обустройство центрального бульвара длиной более километра с выходом на него из каждой жилой группы и с территорий школ. Также архитекторы запланировали участки для размещения пожарного депо и станции скорой помощи.





Эксперты отметили, что при развитии района Южные Ворота необходимо, в первую очередь, ускорить решение транспортного вопроса и приступить к строительству малого транспортного кольца. Также важно создать развитую систему общественного транспорта, который будет доставлять жителей Южных Ворот в другие районы Томска.





Также члены Градосовета обратили внимание на обустройство рекреационной зоны близ Савинского озера и создание концепции озеленения с сохранением естественных насаждений.





Кроме того, по мнению экспертов, в Южных Воротах-II важно предусмотреть зоны для массовых мероприятий, запланировать строительство офисного центра и продумать силуэт застройки.





«Губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу в 2020 году рассмотреть на Градосовете все перспективные площадки для жилых микрорайонов, — сказал заместитель главы региона по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Это важно, в том числе, для выполнения целей жилищного нацпроекта. Что касается Южных Ворот, то для их успешного развития предстоит объединить возможности и ресурсы нескольких нацпроектов, чтобы быстрее решить транспортный вопрос, обеспечить район новыми социальными объектами и инженерной инфраструктурой».





В частности, для обеспечения транспортной доступности Южных Ворот-I рассматривается возможность строительства улицы, которая соединит жилой район с проектируемым малым транспортным кольцом.





После внесения изменений с учетом рекомендаций Градосовета ТДСК в октябре представит проект планировки Южных Ворот-II на общественных слушаниях.