ТДСК рассказала о планах по застройке второй очереди Южных Ворот
Компания ТДСК на Градостроительном совете представила проект планировки второй очереди нового района Южные Ворота-II. За основу архитекторы взяли принцип квартальной застройки с единым дворовым пространством и с размещением социальных объектов на межквартальных территориях. Проектом запланировано размещение игровых и спортивных площадок.
В каждом квартале второй очереди района строители планируют разместить встроенные обслуживающие объекты шаговой доступности — магазины, аптеки и кафе. Также проект предполагает строительство отдельно стоящих магазинов.
В проекте планировки района Южные Ворота-II, который будет располагаться восточнее первых Южных Ворот, архитекторы взяли за основу принцип квартальной застройки. Всего здесь планируется построить 617 тыс. кв. м жилья, освободить дворовые территории от автостоянок, а парковки разместить по внешним периметрам кварталов.
В Южных Воротах-II предусматривается обустройство центрального бульвара длиной более километра с выходом на него из каждой жилой группы и с территорий школ. Также архитекторы запланировали участки для размещения пожарного депо и станции скорой помощи.
Эксперты отметили, что при развитии района Южные Ворота необходимо, в первую очередь, ускорить решение транспортного вопроса и приступить к строительству малого транспортного кольца. Также важно создать развитую систему общественного транспорта, который будет доставлять жителей Южных Ворот в другие районы Томска.
Также члены Градосовета обратили внимание на обустройство рекреационной зоны близ Савинского озера и создание концепции озеленения с сохранением естественных насаждений.
Кроме того, по мнению экспертов, в Южных Воротах-II важно предусмотреть зоны для массовых мероприятий, запланировать строительство офисного центра и продумать силуэт застройки.
«Губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу в 2020 году рассмотреть на Градосовете все перспективные площадки для жилых микрорайонов, — сказал заместитель главы региона по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Это важно, в том числе, для выполнения целей жилищного нацпроекта. Что касается Южных Ворот, то для их успешного развития предстоит объединить возможности и ресурсы нескольких нацпроектов, чтобы быстрее решить транспортный вопрос, обеспечить район новыми социальными объектами и инженерной инфраструктурой».
В частности, для обеспечения транспортной доступности Южных Ворот-I рассматривается возможность строительства улицы, которая соединит жилой район с проектируемым малым транспортным кольцом.
После внесения изменений с учетом рекомендаций Градосовета ТДСК в октябре представит проект планировки Южных Ворот-II на общественных слушаниях.
На сегодняшний день в районе Южные Ворота, застройку которого с 2015 года ведет Томская домостроительная компания, введено 19 многоквартирных домов из планируемых 43-х. Всего сдано 4 260 квартир общей площадью 218 тыс. кв. м.
Также в районе построены начальная школа-сад на 200 мест, ясли-сад на 145 мест, школа на 1100 мест, врачебная амбулатория на сто посещений в смену. Всего на строительство Южных Ворот привлечено более 12 млрд рублей инвестиций.
Сейчас здесь возводится еще восемь многоквартирных домов и детский сад. До конца года здесь планируется ввести в эксплуатацию около 36 тыс. кв. м жилья.
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